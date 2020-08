Prefeitura de Ribeirão Pires amplia atendimento a moradores em situação de rua

Matheus Moreira

Especial para o Diário



13/08/2020 | 11:46



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira, visitou nesta quarta-feira (12) o novo serviço de abrigamento provisório a moradores em situação de rua da cidade. Com recursos do Estado e União, por meio de parceria com a Abasc (Associação Brasileira de Ação Social Cristã), a Prefeitura estruturou o espaço que ampliou a capacidade de atendimento a esse público neste período de combate à pandemia do coronavírus (Termo de Colaboração nº 336/2020).

O novo serviço, situado em Ouro Fino Paulista, abre 20 novos leitos para acolher os moradores em situação de rua. O acolhimento de moradores de rua já é realizado na Casa da Acolhida, situada na Quarta Divisão, que tem capacidade para o atendimento de até 40 pessoas.

Ontem, equipes da Secretaria de Saúde compareceram ao novo abrigo em Ouro Fino para realizar testagem de COVID-19 nos profissionais que prestarão atendimento no local. Para a estruturação do novo serviço, as equipes responsáveis já observaram cuidados contra o coronavírus como distanciamento entre as camas, disponibilização de álcool em gel e reforço na limpeza.

“O combate à pandemia exige de nós, gestores públicos, e de toda a sociedade novas ações para a proteção dos direitos de quem mais precisa. O novo serviço de acolhimento fortalece o trabalho que já fazemos no município. As equipes da assistência social seguem empenhadas para atender e orientar a população em vulnerabilidade”, afirmou o prefeito.

"Considerando que os riscos se intensificam neste período de frio, sobretudo com a epidemia do coronavírus, estamos unindo forças para atender essa população em situação de vulnerabilidade, reforçando as políticas públicas de assistência social da cidade", afirmou Elza Iwasaki, secretária de Assistência Social e Cidadania.

O abrigamento provisório será mantido, inicialmente, por seis meses. O atendimento no local acontecerá todos os dias da semana, das 19h às 7h - com receptivo, refeições, local para higiene dos moradores e dormitórios, bem como atendimento psicológico e social.

“É um prazer servir. Neste momento podemos unir forças, tanto Governo, quanto entidades. A ABASC tem por objetivo ser um braço dos gestores. Este é o nosso papel. Preparamos a casa para receber os moradores de forma aconchegante, nos colocando no lugar deles, prezando um bom acolhimento”, explicou Veranilda Guimarães, presidente da Associação.

O serviço conta, ainda, com o apoio do pastor Alex Pereira da Silva, que lidera ações sociais em sua igreja, no Centro Alto da cidade.

O novo espaço atenderá munícipes referenciados e encaminhados pelo Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) da cidade, que fica na rua Batista Lion, 108 - Centro. Telefone: 4828-6434 - atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A ampliação do serviço foi viabilizada por meio repasse emergencial de recursos federais, enviado aos municípios e estados em situação de calamidade pública (instituído pela Portaria nº 369/2020 para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS).

Além da ampliação dos serviços, o repasse também garante reforço ao trabalho da rede socioassistencial do município com compra de EPIs e de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas atendidas por instituições parceiras da Prefeitura.

Ribeirão Pires também assinou Termo de Aceite junto ao Governo Estadual, recebendo doações de 20 camas e 20 colchões para novo abrigo provisório, além de repasse financeiro e orientações técnicas para estruturação do local.