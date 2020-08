No Top Chef Brasil, participantes impressionam Xuxa Meneghel com cardápio vegano e eliminação é cancelada

13/08/2020 | 10:10



O quinto episódio do Top Chef Brasil, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 12, acabou surpreendendo os telespectadores depois que Felipe Bronze e os jurados anunciaram que a eliminação desta semana estava cancelada. Isso ocorreu porque a Prova de Fogo exibida havia sido gravada antes que as gravações fossem interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus, o que levou o trio, que lidera o programa, a decidir dar a todos mais uma chance quando as gravações foram retomadas.

A Prova de Fogo desta semana contou com a presença de Xuxa Meneghel, que trouxe um novo desafio aos participantes: a preparação de um menu vegano completo, composto por entrada, prato principal e sobremesa! Para cumprir essa tarefa, os dez chefs restantes se dividiram em duas equipes; Luciana, Bruno, Michele, Taty e Nathalia na equipe laranja, e Lucas, Lara, César, Marê e Maiara na equipe azul.

No final do episódio, a equipe vencedora foi a da cor laranja, que agradou Xuxa com a sobremesa, um mousse de chocolate à base de aquafaba - o líquido de cozimento de leguminosas, como por exemplo o grão-de-bico.

A jurada Ailin Aleixo ainda deu um spoiler do que os participantes enfrentarão na Prova de Fogo da próxima semana: comida de boteco. Felipe Bronze revelou que as equipes permanecerão as mesmas para a nova prova e que, apesar de não ter ocorrido a tradicional eliminação neste episódio, a equipe vencedora terá uma vantagem no próximo teste - que só será revelada no momento da competição.