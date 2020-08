Após perder três processos, Zilu Camargo não receberá mais pensão de 100 mil reais e ainda briga para conseguir 15 milhões de Zezé Di Camargo

13/08/2020 | 10:10



Zezé Di Camargo saiu vencedor em três processos que tinha contra a sua ex-mulher, Zilu Camargo. Em um desses processos, que começou em 2018, a empresária pedia uma pensão vitalícia ao cantor, mas esse pedido foi negado na última terça-feira, dia 11, pela juíza Natalia Assis.

Segundo informações do jornal Extra, até o ano passado, a mãe de Wanessa Camargo recebia uma pensão alimentícia mensal de 100 mil reais. A mesma quantia, porém, vem sendo depositada na conta de Zilu, mas é referente a outro acordo que ela fez com o cantor sertanejo, para receber a parte dela da fazenda É o Amor, localizada em Goiânia, e que foi adquirida por ambos quando eles eram casados.

De acordo com o advogado de Zezé, Cesar Miano, o ex-casal fez um acordo na época do divórcio e da partilha de bens para deixar Zilu com alguns imóveis e a quantia de três milhões e 600 mil reais referentes à parte dela da fazenda. Essa quantia, então, seria paga em 20 parcelas de 100 mil reais, sendo que a última parte desse valor será depositada em setembro. Depois disso, Zilu não irá mais receber dinheiro do ex-marido - que hoje vive um relacionamento com Graciele Lacerda.

Cesar, então, dá os detalhes:

- Quando ocorreu o divórcio, foi acordado entre eles que Zilu receberia uma pensão alimentícia de 100 mil reais, até que alguma empresa deles desse lucro. Chegou um certo momento que eles venderam uma porcentagem da empresa, que já daria até mais que os 100 mil por mês para ela. A partir desse momento, Zezé não era mais obrigado a pagar pensão e foi continuando a pagar, até que ela entrou com o processo no final de 2018. A pensão alimentícia acabou no ano passado. Já os 100 mil que ela está recebendo por mês é do acordo referente aos bens da partilha. A última parcela desse valor será paga em setembro deste ano.

Nesse acordo, o representante do cantor ainda diz que Zilu abriu mão da fazenda:

- Ela disse que não queria essa empresa. A fazenda ficou com Zezé, que pegou o valor da fazenda, dividiu no meio, abateu as dívidas e sobrou os três milhões e 600 mil, que é desse valor que ela recebe 100 mil por mês.

O advogado ainda afirma que Zilu assinou o documento na frente dos filhos dizendo que não teria mais pensão desde que alguma empresa dos dois desse lucro para ela.

Vale citar que, no segundo processo de Zilu, ela ainda briga para receber mais 15 milhões de reais da partilha de bens e também para ter direito a cachês de shows e projetos que Zezé realizou após o divórcio. Foi nesse processo que ela alegou não ter assinado nenhum documento após ter sido supostamente vítima de ameaça e golpe. Por não ter provas o suficiente, essa ação foi logo anulada.

Por fim, na partilha de bens, Zilu ficou com o luxuoso apartamento onde está morando atualmente em Miami, nos Estados Unidos. Além disso, há uma casa de em Alphaville, em São Paulo, e outros imóveis em Goiânia. A empresária ainda é sócia do ex-marido em outras empresas:

- Todas essas outras empresas estão no momento de fazer uma dissolução da sociedade, para cada um ficar com os bens na pessoa física e eles não terem mais nenhuma sociedade em comum. O Zezé franquiou para ela escolher quais os bens que ela vai querer, e ela já escolheu, fez uma lista dos apartamentos e terrenos que ela vai querer. Aí acaba tudo, concluiu o advogado.