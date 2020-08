GM anuncia PDV com Onix e a prorrogação do lay-off

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/08/2020 | 00:13



A crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus levou a GM (General Motors) a anunciar a prorrogação do lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) na fábrica de São Caetano. A medida foi aprovada em assembleia on-line pelos trabalhadores. A empresa também vai abrir PDV (Programa de Demissão Voluntária) com incentivo de salários extras e até um Onix para quem aderir.

O presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Francisco Nunes, afirmou que não há um número certo de operários que a GM planeja atingir. Os incentivos para quem aderir vão de 3,5 a sete salários adicionais, a partir de quatro anos de casa, e de um a dois anos de plano de saúde. Quem tiver mais de 11 anos também receberá um Onix Joy Black, modelo que custa R$ 55.990.

A ideia é que o lay-off, que atinge cerca de 800 trabalhadores – 10% do efetivo da planta da região –, dure até novembro, com chance de ser estendido até abril. “Estamos acompanhando a situação da pandemia. A nova Tracker está com um bom retorno do mercado, mas a nossa produção está em torno de 48 carros por hora, sendo que já chegamos a quase 60”, disse Nunes.

Questionada sobre o assunto, a GM informou que desde o início das medidas de isolamento físico decorrentes da pandemia vem tomando série de medidas para proteger a saúde e segurança dos empregados e parceiros, além de garantir a sustentabilidade do negócio. E que o PDV foi aprovado exclusivamente para a planta de São Caetano.