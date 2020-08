Preço da gasolina sobe 4% e, do diesel, 2% na refinaria

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



13/08/2020



A partir de hoje, haverá o reajuste dos preços da gasolina e do diesel na refinaria, respectivamente, de 4% e 2%, segundo a Petrobras. Na bomba, o litro dos combustíveis nos postos do Grande ABC deve aumentar, na média, entre R$ 0,03 e R$ 0,05. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) tabulados pelo Diário, a média de preços nas seis cidades – não há dados de Rio Grande da Serra – fica em R$ 3,98 para a gasolina e R$ 3,38 para o diesel S10. Os valores são referentes a coletas realizadas na última semana.

Ou seja, com a média de impacto no valor do litro estimada pelo Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMRR), a gasolina deve aumentar entre R$ 0,04 e R$ 0,05, chegando a R$ 4,03 e, o diesel, entre R$ 0,03 e R$ 0,04, indo a R$ 3,42.

Assim, o etanol, que sai pela média de R$ 2,58 o litro, ainda é mais vantajoso – até R$ 2,82, considerando o preço médio da gasolina, já que o rendimento do álcool equivale a 70% do combustível fóssil.

A alta ocorre em meio ao aumento no preço mundial do petróleo. A Petrobras aplica também a variação do câmbio no valor cobrado na refinaria. Segundo o presidente do Regran, Wagner de Souza, fica a cargo de cada posto o repasse, já que o mercado é livre. “Estamo em um período que a oferta está maior do que a demanda, e o proprietário terá ainda mais cuidado ao repassar preço e olhar seu negócio. O mercado está muito competitivo.”

Mesmo com a retomada de alguns setores da economia, os postos ainda sentem queda de 60% na demanda ante 2019. “A volta às aulas, que não aconteceu, tem um peso grande. Além disso, as pessoas não estão indo ao cinema, igreja, bares e restaurantes”, disse. Segundo ele, o mercado só deve se recuperar em meados de 2021.