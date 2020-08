Republicanos segue fervendo em Mauá

Raphael Rocha



13/08/2020 | 00:10



A aproximação de algumas figuras do Republicanos com o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), ainda rende nos bastidores políticos da cidade – o Republicanos, sigla ligada à Igreja Universal, está fechada com a pré-candidatura ao Paço do ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB). Nesta semana, esta coluna mostrou que a participação da diretora da Fama (Faculdade de Mauá), Eliana Vileide (Republicanos), em atividade do vereador Gil Miranda (Republicanos) causou rebuliço porque Atila prestigiou o evento – Eliana é indicada como vice de Rubinelli. Eliana deu sua versão ao caso. Assegurou que saiu do evento antes da chegada de Atila, que não esteve no gabinete do prefeito recentemente (esteve na Câmara, para conversar com Gil e o vereador Adelto Cachorrão, também do Republicanos). “Ratifico que não estou brincando de política, sei de minhas responsabilidades e direitos, pois o fato de caminhar em frente ao Paço não tem fundamento para caracterizar deslealdade.”

Panos quentes

Na tentativa de apaziguar os ânimos na parceria, o pré-candidato à Prefeitura de Mauá pelo PTB, o ex-deputado federal Wagner Rubinelli, se reuniu com o coordenador regional do Republicanos, Erisson Pessoa. Jantaram e tentaram aparar as arestas. O Republicanos tem reiterado que apoiará a pré-campanha de Rubinelli, a despeito dos assédios do prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Avaliação

Ex-prefeito de Mauá, Donisete Braga (PDT) organizou live com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e Antônio Neto, candidato do PDT ao Senado em 2018, para lançamento oficial de sua pré-campanha à Prefeitura mauaense neste ano. Durante 40 minutos, o trio discutiu o cenário político da cidade, as ações de Donisete enquanto prefeito (de 2013 a 2016) e falaram que uma vitória dele seria importante para o planejamento macro do PDT: a candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT). Na visão de Lupi e Neto, ganhar em um município como Mauá trará vitrine política para a legenda na Região Metropolitana.

Dia 31 de agosto

O PSDB de São Caetano agendou para o dia 31 de agosto sua convenção, que deve ser virtual com objetivo de evitar aglomeração para conter o avanço de Covid-19. Neste evento on-line o partido deve homologar o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) como candidato à reeleição. A incógnita segue com a vice. Ao menos quatro nomes disputam a preferência na chapa: o atual vice, Beto Vidoski (PSDB), o ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Marcos Bassi (PSDB), o vereador Marcel Munhoz (Cidadania) e o parlamentar Carlos Humberto Seraphim (PL).

Imagens e palavras

Em Ribeirão Pires, além da articulação para aumento de salário da classe política, repercutiu foto do ator Dedé Santana, ex-Trapalhões, e Carlos Villagrán, mexicano intérprete de Quico, do programa Chaves, em alusão à aliança entre o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), e o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB). Dedé apressou-se para reproduzir especulação de que sua mulher, Adriana, pode ser candidata ao Paço, mas não conseguiu abafar o comentário anterior.