Recados da série da ETI Lauro Gomes

Diário há meio século

Quinta-feira, 13 de agosto de 1970 - ano 13, edição 1308

Manchete – Uruguai ainda poderá negociar. Uma nova esperança pela libertação do cônsul brasileiro no País.

Meio Ambiente – Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar) comemora décimo aniversário. É seu presidente o engenheiro Antonio Pezzolo, vice-prefeito de Santo André.

A Cicpaa tinha sede central em São Caetano, à Rua Heloísa Pamplona, 279, e era mantida pelas prefeituras de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá.

Editorial – A justa reivindicação de Santo André: a criação da Delegacia de Ensino Secundário e Normal do mais importante município do Grande ABC – São Bernardo já tinha a sua Delegacia.

Em 13 de agosto de...

1930 – Comissão examinadora dos reservistas do Tiro de Guerra nº 34, sediado em Santo André, mas com abrangência regional, conclui os seus trabalhos. São aprovados: Alberto Savino, Alberto Bellinghausen, Armando Zampieri, Alfredo Tabat, Armando J. Novelli, Antonio Paulino Orlando, Armando Carolo, Antonio Lantieri, Augusto Brazão Junior, Clodomiro Rocco. Continua.

1935 – Inaugurada a Praça da Paineira, em Mauá.

Hoje

Dia do Jequibau. Homenageia a invenção musical dos maestros Mário Albanese e Ciro Pereira. Eles criaram um samba compassado. Foi lançado em disco de 1965. Intérprete: Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo. Uma revolução na música com repercussão nacional e internacional.

Dia do Economista

Santos do Dia

Bv. Dulce dos Pobres (Salvador, Bahia, 1914-1992).

MÁRTIRES. Hipólito, autor de Teorias Filosóficas, papa Ponciano, o que instituiu o Canto dos Salmos: mortos no ano 235

Município Paulista

Hoje é o aniversário de Natividade da Serra, criado em 1863, quando se separa de Paraibuna

Fonte: IBGE