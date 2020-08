Do Dgabc.com.br



12/08/2020 | 19:28



A primeira dama de São Paulo, Bia Doria, testou positivo para o novo coronavírus no início da noite desta quarta-feira (12). Imediatamente após a confirmação do exame, Bia Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. Assim como o mrarido, João Doria, Bia está assintomática e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip.