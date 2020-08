12/08/2020 | 17:11



Pabllo Vittar se divertiu mostrando fotos de sua adolescência para os fãs:

Minha irmã acabou de me mostrar uma foto minha no auge dos meus 16 anos. Meu Deus! Será que eu mostro pra vocês?

[Após enquete] parece que todo mundo quer me ver linda, aqui está: indo pra porta do shopping com minhas amigas.

Olha como eu era belíssima, sempre seguindo as tendências, bem maquiada, lente de contato. Essas coisinhas na cabeça, fui influenciada por Manu Gavassi, que usava. Era outro nível, meu amor. A gente não tinha medo de sair assim na rua não, e tava pouco se lascando pra quem olhasse muito pra gente. Que saudade! , disse a cantora