Com covid, Bruno César desfalca o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro

12/08/2020 | 17:04



A covid-19 causou mais um desfalque em equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Desta vez, o prejudicado foi o Vasco, que não poderá contar com o meia Bruno César diagnosticado com a doença, no jogo de estreia da equipe carioca na competição nacional, nesta quinta-feira, às 20 horas, diante do Sport, em São Januário.

O teste foi realizado segunda-feira, e, com o resultado, o jogador foi colocado em período de isolamento de dez dias. Bruno César tinha a possibilidade de começar jogando frente ao time pernambucano. Com a sua ausência, Gabriel Pec deve herdar a vaga.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai atualizar em breve a diretriz médica de recomendação de cuidados com o novo coronavírus. A grande quantidade de casos positivos da doença logo nos primeiros dias de disputa do Campeonato Brasileiro levou a entidade a procurar a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) para acrescentar informações ao conteúdo.

A partir de agora, jogadores com casos positivos de covid-19 poderão ser escalados depois de cumprirem dez dias de isolamento e se manterem assintomáticos.