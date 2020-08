Alok faz chá revelação inusitado para descobrir sexo do seu bebê

12/08/2020 | 16:43



Na manhã desta quarta-feira, 12, Alok e Romana Novais, que está grávida de quatro meses, descobriram que serão pais de uma menina. O chá revelação com fogos de artifício ocorreu durante o café da manhã, às 7h, e o evento nada convencional virou meme na internet.

No começo do vídeo compartilhado pelo DJ, o casal estourou bexigas, mas não apareceram papéis picados indicando o sexo do bebê.

Porém, logo na sequência, foram surpreendidos por uma fumaça cor de rosa e fogos de artifício no topo do prédio vizinho.

Não demorou muito para que Alok entrasse nos assuntos mais comentados no Twitter e o horário da comemoração virasse meme na internet.

Os dois se casaram em janeiro de 2019, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e já tem um filho de sete meses, o Ravi. O anúncio da segunda gravidez de Romana foi feito no início de julho. "Estamos esperando mais um bebe?! Esse e? o resultado da nossa quarentena", compartilhou o DJ em seu Instagram.