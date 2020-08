Mansão dos Poncios vira ponto turístico e vizinhos invadem privacidade da família, diz colunista

12/08/2020 | 16:10



A nova mansão da família Poncio, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, está trazendo alguns problemas. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a casa fica de frente para um prédio residencial bem alto, o que faz com que alguns moradores, do alto de suas varandas, tirem fotos da família nas dependências do imóvel. O pastor Márcio Poncio estaria até mesmo de cabelo em pé com os novos vizinhos.

A mansão possui cinco mil metros quadrados de terreno, sendo que três mil metros quadrados são edificados. Por isso, dar uma volta no jardim, tomar um sol ou até brincar com as crianças no espaço aberto tem virado um Big Brother. Algumas pessoas ainda passam em frente à residência e gritam o nome de Gabi Brandt, Sarah e Saulo Poncio da calçada. Parece que eles não terão muita privacidade no novo lar, não é mesmo?

Desejo de grávida

Nos Stories do Instagram, Gabi Brandt revelou que estava com um desejo de grávida bastante específico: teriyaki. Por isso, a influenciadora saiu de casa à meia noite para comprar o molho em algum lugar. Felizmente, Gabi recebeu uma mensagem da amiga Ana Carolina Cisneiros, que tinha teriyaki em sua casa.

- Primeira vez que eu tive desejo, foi sacolé. Quem me salvou? Carolzinha. Minha vizinha de condomínio. Agora postei do teriyaki, Carolzinha me mandou uma mensagem Aqui em casa tem! Glória a Deus!, celebrou a influencer.

Agora sabemos que o bebê não vai nascer com cara de teriyaki, né?