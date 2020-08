Poupatempo e Detran serão unificados e reabrirão os serviços na próxima semana

Do Dgabc.com.br



12/08/2020 | 14:22



Poupatempo e Detran, que passarão a ser unificados, reabrirão seus serviços na próxima quarta-feira (19). O anuncio foi feito pelo vice- governador Rodrigo Garcia , na coletiva de imprensa que aconteceu no início desta tarde (12) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Garcia substitui o governador nos eventos e coletivas até ele se recuperar da Covid-19, cuja testagem positiva foi anunciada hoje.

No processo de reabertura gradual, já estarão operando na nova modalidade as seguintes unidades do Poupatempo: Sé, Itaquera, São Bernardo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. O cronograma de retomada dos atendimentos presenciais será semanal, até 28 de outubro. As regiões que estão na fase vermelha não poderão abrir as suas unidades no dia 19.

O vice-governador disse que a abertura dos postos vai ocorrer mesmo nos municípios que estejam na fase Laranja do Plano São Paulo de reabertura, com todos os protocolos de segurança. Ao todo, agora, serão unidades de 260 cidades (nas fases laranja e amarela), com apenas 30% da capacidade de lotação de cada unidade. "É a maior expansão do Poupatempo em seus 23 anos de história", comemorou o vice-governador. "A partir de agora, Detran e Poupatempo são um único lugar de atendimento ao público, e essas unidades serão transformadas em unidades presenciais do Poupatempo nos próximos dois anos", completou. Com a união dos dois serviços, o Poupatempo passará a ter 340 unidades nos próximos dois anos, contra as 75 atuais.