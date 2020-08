12/08/2020 | 14:24



O secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, afirmou que o aumento no número de mortes pela covid-19 registrado na terça-feira, 11, no Estado pode ter sido causado por uma retenção dos dados epidemiológicos. Segundo o secretário, o governo está checando as informações enviadas pelos municípios para identificar a origem da alta.

Na terça-feira, o Estado registrou 420 novas mortes diárias maior aumento absoluto desde 23 de junho. "Estamos atentos e vigilantes e traremos informações", disse Gorinchteyn.