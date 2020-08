Exposição 'Na Contramão dos Preconceitos Estéticos' começa nessa quarta-feira

Matheus Moreira

Especial para o Diário



12/08/2020



O projeto ''100 Rostos do Underground'', com mais de cem retratos pintados pela artista Prila Maria com o intuito de catalogar a cena da contracultura, cresceu. Em parceria com a também escritora de rua, Ana Beatriz Ursinha, a 100 Rostos agora é um Selo Cultural, que nasce com o intuito de promover os segmentos graffiti e escrita de rua, vertentes da Arte Urbana, buscando proporcionar as mesmas oportunidades nos espaços culturais.

Para comemorar a novidade, as artistas assinam a primeira produção conjunta: a mostra virtual ''Na Contramão dos Preconceitos Estéticos”''. A iniciativa contempla obras produzidas por TÉDIO, SUKI, PIMENTA E RND que, pela primeira vez juntos, participam de uma exposição que coloca os holofotes na estética da escrita de rua e desnuda seus estigmas. São cinco artes de cada um dos convidados, além das narrativas contadas por eles sobre suas trajetórias no que tange a escrita de rua. O conteúdo já está disponível na plataforma digital desenvolvida pela Secretaria de Cultura de Santo André (http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/).

“A escrita de rua, como já diz no nome, dedica-se à construção estética da tipografia, prática que ainda caminha a passos lentos no diálogo em busca da compreensão perante o imaginário coletivo”, explica Prila Maria.

A exposição é o primeiro projeto em formato virtual apresentado por Prila e em parceria com a Casa da Palavra de Santo André, adequando-se à proposta da “nova normalidade”. “Como somos artistas, sempre trabalhei com essas ferramentas a distância, até porque muita gente só tem acesso pela internet, mas a diferença é que no momento essa é a única ferramenta disponível”. Para Prila, outro fato marcante sobre a exposição é de poder ajudar artistas mais novos, além de incentivar novas práticas no meio artístico. “A cultura não pode parar, temos que seguir. Para isso, temos que dar exemplos para as ruas e para outras pessoas. Precisamos buscar soluções efetivas que tragam alguma perspectiva”, disse.

Ao navegar na plataforma será possível encontrar obras disponíveis para venda, fotografias dos artistas em ação na rua, suas biografias artísticas, além de um vídeo que exibe as possibilidades de utilização de diversos suportes e contextos de suas obras, adornadas em criações 3D, exaltando o potencial da qualidade plástica da tipografia de rua.