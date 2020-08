São Paulo registra 655 mil casos confirmados e 25.869 mortes pela covid-19

12/08/2020 | 14:07



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou, até o momento, 655.181 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 25.869 mortes pela doença. Pelos números atualizados, o Estado registrou um aumento de 15.619 novos casos entre ontem e hoje, alta de 2,44% em 24h, e de 298 novos óbitos, crescimento de 1,17% em 24h.

Na terça-feira, 11, o governo havia registrado 420 novas mortes diárias, crescimento de 1,7% em um dia, maior aumento absoluto desde 23 de junho.

De acordo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), o governo irá ampliar de quatro para 120 o número de municípios onde é feito o monitoramento de transmissão do novo coronavírus caso a caso.

Internação

Segundo Gorinchteyn, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 58,3% no Estado e de 57,1% na capital. Segundo boletim do governo estadual, a região de São José do Rio Preto é a que registra maior saturação dos leitos públicos, com 79,2%.