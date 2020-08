Laura Keller diz que engordou 23 quilos na gravidez e exibe fotos do corpo nove dias após dar à luz: Sem filtro

12/08/2020 | 13:10



Laura Keller segue mantendo seus fãs atualizados sobre sua primeira experiência com a maternidade! No Instagram, a DJ e ex-participante do Power Couple Brasil publicou fotos para mostrar como está seu corpo nove dias após dar à luz Jorge Emanuel, que é fruto da relação com Jorge Sousa.

Usando apenas calcinha e sutiã, Laura fez diversas poses frente às câmeras, deixando em evidência a transformação de seu corpo após a gestação. Na legenda, ele disse que não usou nenhum editor de imagens e explicou que ganhou cerca de 23 quilos durante a gravidez.

Maternidade real. Sem filtro, sem photoshop, sem edição, só na luz, tanto interna quanto extrerna. Nove dias depois do parto e eu estou assim: feliz e plena. Barriguinha ainda temos, linha nigra ainda marca, celulite já diminuiu consideravelmente, estrias nem sinal e meus peitões enormes que só aumentam meu orgulho a cada mamada, escreveu no incío do texto.

E falou sobre como está sendo o processo para perder os quilos que engordou:

Muita gente está me perguntando sobre o uso de cinta. Ainda não usei, nem cinta, nem calcinha de compressão, nem nada. Estou dando tempo ao meu corpo para ele voltar de forma natural. Sempre malhei e acredito em memória muscular Vou dar meu resguardo e assim que estiver bem voltarei aos meus treinos. Sigo comendo bem, porém diminui os "desejos" por doces e pães. Não estou fazendo dieta restritiva, pois estou amamentando e preciso de energia. Novamente sobre a cinta, não digo dessa água jamais beberei, caso ache necessário usar para algum evento, algum tipo de roupa ou se estiver afim, vou usar. Mas por enquanto estou bem assim. Ah, antes que perguntem, engordei 23 quilos na gestação, finalizou.

Na noite da última terça-feira, dia 11, a influenciadora digital e o marido concederam uma entrevista para Luciana Gimenez e revelaram que a gravidez não foi planejada. Juntos há mais de cinco anos, os dois ficaram sabendo da gravidez através de um exame de rotina de Laura:

- Não foi planejado. Foi uma boa surpresa. Eu descobri minha gravidez com quase três meses, em um exame de rotina, disse ela.

E acrescentou sobre a decisão de ter um parto natural em uma maternidade pública no Rio de Janeiro:

- Foram 20 horas de trabalho de parto, sem nenhuma intervenção, sem analgesia e isso foi uma opção minha. Foi uma experiência de vida para mim e o neném está aqui, lindo e maravilhoso.

Sobre ter engordado os 23 quilos, Laura explicou que se sentiu livre para comer o que quiser durante a gravidez, sem se preocupar com dieta:

- Foram 23 quilos com orgulho, feliz e contente. Fiz dieta a vida inteira, então na gravidez me dei a liberdade de comer, explicou.

Apesar de toda a alegria, Laura explicou que Jorge demorou para assimilar a novidade de que o casal teria um filho:

- Fui vendo a evolução da aceitação do Jorge com o tratamento que ele tinha. No começo ele falava seu filho. Depois virou o bebê e agora é Jorge Emanuel, disse ela, garantindo que o produtor de eventos é um paizão.