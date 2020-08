Santo André inaugura sede do Fundo Social de Solidariedade em Paranapiacaba

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/08/2020 | 13:01



A Prefeitura de Santo André inaugurou, no início da tarde desta quarta-feira (12), a nova sede do Fundo Social de Solidariedade, na Vila de Paranapiacaba. O local receberá, depois da pandemia, cursos profissionalizantes destinados aos moradores da Vila, como gastronomia e moda e beleza.

A unidade, que antes funcionava a Padaria Mendes na região, integra uma serie de entregas que o prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), realizou hoje, como a academia ao ar livre com 14 equipamentos e a cabines de Manobras e Sinais.

“Os cursos do Fundo serão formatadas em etapas, ou seja, conforme os munícipes forem se profissionalizando, vão passando para a próxima etapa. Mas o fundo, no geral, poderá atender toda população de Paranapiacaba”, comenta a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Ana Carolina Serra.

Em breve, mais informações