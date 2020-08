João Doria testa positivo para Covid-19

Do Diário do Grande ABC



12/08/2020 | 12:46



O governador do Estado, João Doria (PSDB), testou positivo para a Covid-19. A informação acaba de ser dada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde ele participaria de entrevista coletiva. Segundo o vice-governador, Rodrigo Garcia, ele está assintomático e vai cumprir a quarentena em casa. Ele é o 11º governador ser contaminado pelo coronavírus no País.

"Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", afirmou em vídeo postado nas redes sociais. O governador ficará em observação pelos próximos dez dias e recebe acompanhamento do médico infectologista Davi Uip, que também já foi acometido pela doença.

Também foi informado durante a coletiva que a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, ficará em quarentena até sair o resultado de seu teste para a Covid-19.