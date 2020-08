Pretende viajar? Veja como economizar até mesmo antes de sair de casa

Redação

Do Rota de Férias



12/08/2020 | 11:18



Viajar é um grande prazer. Mas, se você não tem muito dinheiro, isso pode se transformar em um pesadelo para o seu saldo bancário. Se você não quer abrir mão de boas viagens e, ao mesmo tempo, preza pela economia do seu dinheiro, acompanhe esse guia do Rota de Férias com algumas dicas para aproveitar promoções, preços especiais e, claro, economizar e fazer a felicidade do seu bolso.

Procure por destinos com taxas de câmbio favoráveis

Se você quer muito fazer uma viagem para o exterior, o primeiro passo é procurar por destinos com taxas de câmbio favoráveis, ou seja, moedas locais baixas em relação ao dólar estadunidense.

Mas não seja apressado ao aproveitar taxas de câmbio favoráveis ??se isso significar se colocar em perigo, como ir para zonas com grande instabilidade social e política, além de conflitos militares. Frequentemente, a desvalorização da moeda é um sintoma de problemas mais profundos.

Inscreva-se para um bom programa de fidelidade

Procure informações sobre a companhia aérea com a qual você viaja com mais frequência. Muitas empresas aéreas oferecem ótimos programas de milhagens, e você pode transformar os trajetos percorridos em ótimos descontos para passagens futuras.

Algumas empresas também oferecem bons programas de fidelidade que te recompensam por suas compras e por sua assiduidade.

Essas dicas não se restringem apenas para viagens com companhias aéreas, mas com todo tipo de transporte e também agências de turismo.

Receba promoções por e-mail

É muito interessante selecionar o recebimento de alerta de preços mais vantajosos e promoções por email. Muitos hotéis, pousadas, agências de turismo, empresas de ônibus e companhias aéreas possuem newsletters que podem ser ativadas.

Assim, você pode cadastrar uma conta e escolher as opções para receber novidades sobre promoções, destinos especiais, pacotes promocionais e preços mais baratos automaticamente, facilitando sua pesquisa e poupando longas horas de esforço para procurar por preços promocionais.

Para evitar a sobrecarga da caixa de entrada toda vez que uma promoção surgir, você pode definir os limites de recebimento de emails promocionais para uma frequência mais baixa.

E lembre-se de verificar as promoções o mais rápido possível para evitar perdê-las e para evitar acumular lixo eletrônico na sua caixa de mensagens.

Pesquise e faça reservas no modo de navegação anônima

Quando você navega na web no modo de navegação anônima (ou no equivalente que estiver disponível no seu navegador), seu browser não vai armazenar e coletar cookies – os bits de dados que identificam os sites que você visita, ou seja, seus “rastros” pela internet.

Sem a capacidade de rastrear “o meu ip” pela web, os sites de viagem têm mais dificuldade de adivinhar suas intenções e não podem aumentar os preços quando fica claro que você está segmentando um determinado hotel, itinerário ou data.

Esses sites usam as informações dos seus registros para exibir determinados preços e anúncios – e, muitas vezes, eles podem não ser exatamente os melhores.

Use uma boa VPN

Outra opção interessante é fazer o download de uma boa VPN (Virtual Private Network, “Rede Virtual Privada”) para ocultar sua localização geográfica (rastreada por meio do seu endereço IP – Internet Protocol) e criptografar os dados que você envia.

Assim como no modo de navegação anônima/privada, as VPNs tornam mais difícil para os fornecedores de viagens acompanhar seus movimentos e divulgar ou ocultar determinadas informações com base nos seus padrões de pesquisa e navegação, exibindo resultados mais honestos para suas buscas online.

Mas é importante você saber que tentar ocultar sua identidade durante o processo de pesquisa e reserva de passagens não é algo infalível.

Os sites de viagens usam um conjunto de ferramentas sofisticadas para rastrear clientes em potencial à medida que se aproximam do momento de efetivar uma reserva, e não há garantia de que o modo de navegação anônima ou mesmo uma VPN serão o suficiente para manter seu anonimato completo.

Negocie as tarifas diretamente com a empresa

A maioria dos usuários não percebe, mas hotéis, companhias aéreas, empresas de ônibus, agências de turismo e até empresas de aluguel de carros pagam caro por negócios intermediados por sites de reservas online e agregadores de viagens.

Essas comissões podem chegar a 15% do valor da sua passagem, o que significa que elas ficam com apenas 85% do pagamento após o recolhimento dos impostos e demais taxas.

É por isso que cada vez mais hotéis exigem que os clientes façam reservas diretamente – justamente para evitar aberturas para negociadores intransigentes e essas taxas cobradas por intermediários e terceiros.

Em vez de aceitar os preços online logo de cara, use-os como ponto de partida ao reservar quartos de hotéis, hospedagens e albergues. Depois de ter uma lista de preços em mãos, ligue diretamente para o local e solicite um desconto.

Essa tática também funciona com empresas de aluguel de carros. As companhias aéreas tendem a ser mais burocráticas. Então, você pode não ter tanta sorte negociando diretamente com agentes de reservas dessas empresas.

Os lugares mais seguros para turistas na Europa

A pandemia do novo coronavírus mexeu com o todo o planeta, impactando diversas áreas. Com o turismo não foi diferente, já que os viajantes do mundo inteiro precisaram modificar seu planos. Entretanto, há alguns locais em que a situação está sob controle. Por isso, o site European Best Destinations, que visa promover o turismo na Europa, listou quais são os países mais seguros para conhecer após a pandemia.

Na galeria, confira quais foram os destinos apontados pelo site.