Zezé Di Camargo vence processos contra Zilu Camargo, mas garante: - Não estou comemorando a vitória sobre a minha ex

12/08/2020 | 11:11



Zezé di Camargo saiu vencedor nos três processos que tinha contra sua ex-mulher, Zilu Camargo. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que entrou em contato com o cantor sertanejo para falar sobre o assunto. Segundo ele, a vitória não é motivo de comemoração.

- Não estou comemorando a vitória sobre a minha ex, por quem tenho respeito e com quem tive meus três lindos filhos. Estou feliz pela vitória da Justiça e da verdade que sempre deve prevalecer, declarou Zezé.

Segundo a publicação, na última terça-feira, dia 11, a sentença a favor de Zezé anulou o processo no qual Zilu pedia a anulação e revisão de todos os acordos de partilha feitos anteriormente com o ex, alegando ter sido vítima de ameaça e golpe na hora de assinar o que foi acordado. No entanto, o juiz entendeu que ela não reuniu provas válidas suficientes que confirmassem suas acusações.

Foi neste processo que os filhos dos dois saíram em defesa do pai. Caso Zilu saísse vitoriosa nesta batalha judicial, ela passaria a ter direito a herdar grande parte do patrimônio do sertanejo, inclusive os bens adquiridos após a separação, já que eles se casaram em comunhão total de bens.

A decisão, segundo a colunista, também favoreceu Zezé em outra ação na qual Zilu pedia anulação de parte do acordo de pensão alimentícia, pois queria passar a receber a pensão de forma vitalícia. Neste processo ela também cita ameaça e golpe, mas o juiz entendeu que não há necessidade de pensão vitalícia no caso de Zilu.

O terceiro processo que Zilu perdeu, por fim, obrigou ela a passar uma procuração em nome de Zezé para que ele administrasse a fazenda da família de 1500 hectares, que possui 6 mil cabeças de gado. A administração da fazenda em nome de Zezé ficou acordada entre as partes no momento da partilha, em 2018, mas Zilu vinha se recusando a fazer a procuração. Os advogados de Zezé então entraram com a ação para que ela cumprisse com o acordo.

Wanessa Camargo

Em entrevista ao Altas Horas, Wanessa Camargo, filha de Zilu e Zezé, falou que tem uma enorme admiração pela trajetória artística do pai. A cantora revelou que fica muito emocionada e vibra todas as vezes que canta com ele.

- Talvez ele não tenha, mas eu tenho essa noção da grandeza dele como artista e ele é meu pai. Quando vou cantar com ele é quase uma sensação assim: meu pai está me chamando pra cantar com ele!. Pelo poeta que ele é, ele escreve com maestria sobre as coisas do cotidiano, um cara que estudou até a quarta série, um cara que toca instrumentos e não sabe ler uma nota na frente dele, ele é brilhante.

Como filha, Wanessa falou que quer orgulhar os pais tanto na vida profissional como na pessoal:

- Fico tão feliz de poder contar com a ajuda dele de alguma forma. A gente filho quer honrar o meu pai e minha mãe, quero que eles sintam orgulho do que estou construindo.