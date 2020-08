Ivete Sangalo expulsa filho de live e dá beijão no marido, Daniel Cady: - São 12 anos juntos!

12/08/2020 | 11:10



Na noite da última terça-feira, dia 11, Ivete Sangalo fez mais uma live, para a felicidade de seus fãs! Por meio do Instagram, a cantora fez o show em uma formato menor, com apenas violão, teclado e percussão. A apresentação foi bem fofa e contou ainda com a participação do marido da cantora, Daniel Cady, e também do filho mais velho, Marcelo. Ambos, inclusive, ajudaram na percussão!

Além de suas músicas, Ivete escolheu outras canções famosas, como por exemplo, Anunciação, de Alceu Valença. Nessa música, ela recebeu a ajuda do filho, que estava acompanhando a mãe na percussão. Ao final da performance, Ivete fez sinal para que o filho fosse dormir. O garoto faz uma careta, como quem não quer ir embora, e ela diz:

- São 22h40. A gente vai discutir isso numa live?, diz rindo.

Depois, Marcelo começa a se levantar para ir embora e Ivete diz:

- Dá boa noite pra galera, prazer enorme. Te amo, filhão, boa noite. Ó... [faz sinal para escovar os dentes]. Isso, escova os dentes.

Mãe é mãe, né?

Em outra situação bem fofa, logo após tocar Frisson com o marido na percussão, Ivete lê algum comentário que dá a entender que um fã quer alguém olhando para ele como Daniel olha para Ivete. Ela dá risada, dá um beijo na bochecha do marido e diz:

- Gente, são 12 anos together [juntos].

Vale citar que, recentemente, ambos sofreram rumores de que estariam passando por uma separação. Daniel estava sem a aliança de casado e Ivete estaria passando dias na casa da irmã.

Por fim, em outra demonstração de carinho, Ivete pediu ao marido:

- Um beijo para ganhar like.

Fofos!