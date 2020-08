Cleo diz que armava muito barraco com namorados: - Peguei fama de ser bem brava e chata

12/08/2020 | 11:10



Cleo e Sabrina Sato possuem uma coisa bastante em comum: um ex-namorado! As duas já se relacionaram com João Vicente de Castro e, claro, quando bateram um papo para o canal no YouTube da apresentadora, a vida amorosa da cantora e atriz não ficou de fora. Ao ser questionada se já arranjou briga dentro do banheiro, Cleo falou sobre a relação com os ex-namorados, afirmando que sabe que tem fama de ser brava por causa das brigas que já armou por aí

- Eu sou muito pacífica. Eu era uma criança briguenta. Mas na adolescência e fase adulta, eu era da paz. Eu armava muito barraco com namorado. Eu ficava bolada com algumas coisas e aí era chato. Era algo meio velado, mas meio na frente das pessoas. Obviamente todo mundo percebia. Eu peguei fama de ser bem brava e chata, disse enquanto Sabrina dava risada.

A atriz também acabou confessando para a apresentadora que já se aproveitou de um beijo técnico na televisão, mas que não sabe se o público percebeu que a química estava mesmo rolando frente às câmeras.

- Já! (se aproveitou do beijo técnico) Obviamente não foi uma coisa que eu só queria. As duas pessoas queriam. Então, sim!

Sabrina Sato também quis saber como foi para Cleo lidar com a aceitação do próprio corpo. Sincera, a filha de Gloria Pires relembrou as duas críticas que teve que enfrentar depois de assumir que havia engordado e não se importava com isso.

- Durante muito tempo, quando eu sentia que estava fora do padrão - e a gente sabe quando está, não precisa ninguém apontar - eu me escondi durante muito tempo, porque sentia que ia causar um rebuliço que eu não estava a fim de viver. E aí quando fiquei mais velha e disse não ia me esconder mais quando engordei dessa vez - o que não é nada demais, nosso corpo muda, vida muda, cabeça muda, o mundo muda - tomei muita porrada, mas me ancorei em muitas mulheres que falavam sobre quebra de padrões e isso me ajudou muito. Não é uma luta minha, é uma luta nossa. Todas as mulheres passam por isso. Todas nós temos uma caixinha que alguém inventou que a gente tem que estar dentro e sente que se pisar para fora o nosso mundo vai desmoronar.

E completou:

- Nessas horas você vê quem está do seu lado também. Tudo bem que eu sempre tive um corpo x, mas aí de repente eu não tenho mais e aí? As pessoas vão se virar contra mim por causa disso? As máscaras caem e você passa a ter muita clareza das coisas. A gente tinha que ser mais compassível uma com a outra.