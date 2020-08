Meghan Markle e príncipe Harry se mudam para nova casa na Califórnia

12/08/2020 | 11:10



Desde que anunciaram o afastamento da família real, Meghan Markle e príncipe Harry se mudaram com o filho, Archie Harrison, para a Califórnia, nos Estados Unidos. Por lá, eles temporariamente moraram na casa de um amigo, o ator Tyler Perry. Agora, segundo informações da People, a família finalmente encontrou um cantinho para chamar de seu localizado em Santa Barbara, também na Califórnia, onde moram celebridades como Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.

Por meio de um comunicado, o casal confirmou que comprou uma casa localizada a 160 quilômetros de distância do norte de Los Angeles:

O Duque e a Duquesa de Sussex se mudaram para a casa de sua família em julho deste ano. Eles se acomodaram na privacidade tranquila de sua comunidade desde sua chegada e esperam que isso seja respeitado por seus vizinhos, bem como por eles como uma família.

Uma fonte ainda contou os seguintes detalhes para a Page Six:

- Esta é a primeira casa que qualquer um deles já teve. Tem sido um momento muito especial para eles como casal e como família - ter total privacidade por seis semanas desde que se mudaram.

Eles pretendem estabelecer suas raízes nesta casa e na pacata comunidade, que tem uma privacidade considerável. É aqui que eles querem educar Archie, onde esperam que ele possa ter uma vida o mais normal possível.

A fonte, porém, não revelou mais detalhes sobre a casa e nem o quanto o casal pagou, mas acrescentou:

- Eles pensaram sobre isso com cuidado e pesquisaram bem. Este é o lugar onde eles planejam ser felizes, fazer bons amigos e criar Archie, dando-lhe a chance de brincar com outras crianças de sua idade.

Vale citar que um dos fatores que pesaram na hora da escolha do novo lugar para a família morar foi a privacidade, como já citado no comunicado. Recentemente, ambos abriram processo por invasão de privacidade após descobrirem fotos ilegais de Archie Harrison. Por isso, a fonte ainda disse:

- Harry e Meghan estão muito chateados com essa violação de privacidade, mas não foi essa a razão pela qual eles deixaram Los Angeles. Eles já estavam comprando a casa em Santa Bárbara.

E concluiu:

- Embora tenha sido um bom favor para eles em um momento muito difícil, a casa de Tyler Perry com 18 quartos não é o estilo de Harry. Sim, ele cresceu na realeza e nos corredores do Palácio de Buckingham, mas prefere casas mais íntimas com personalidade.

A região escolhida pela família é uma das mais caras. Por lá, há casas que chegam a custar 100 milhões de dólares, algo em torno de 544 milhões de reais. Nada mal, né?