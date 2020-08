Novo episódio de Masterchef tem Festa Junina - mas prato polêmico chama a atenção dos internautas!

12/08/2020 | 10:11



O quarto episódio de Masterchef começou diferente! Na noite da última terça-feira, dia 11, os oito cozinheiros foram surpreendidos quando os jurados revelaram que o programa teria como tema Festa Junina, e dessa forma, pratos típicos da comemoração.

Cheio de novidades e muitas mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus, o reality show da Band exigiu dos participantes releituras de pratos como bolo de milho, caldo verde e carne louca. A competição foi acirrada e apenas cinco conseguiram se classificar para a fase final: Iraí Jorge, Arley, Danila, Débora e Thiago - que saiu na frente com um cuscuz.

Até aí, tudo bem, e a competição seguiu seu ritmo. Mas, nas redes sociais, uma grande debate começou por conta do prato feito por Thiago. Isso porque, muitos internautas opinaram no Twitter que cuscuz de verdade não é o paulista, mas sim o nordestino.

Imagina na prova da Festa Junina, típica nordestina, a pessoa fazer um cuscuz paulista, disse uma internauta.

Se é paulista, já não é cuscuz. Caso encerrado, pontuou outro.

Até o jornalista Chico Barney brincou, dizendo:

Cuscuz paulista, uma das polêmicas recorrentes aqui do Twitter junto com o preço do ovo de páscoa e as homenagens de dia dos pais.

Polêmicas à parte, a prova final também pediu para que os participantes fizessem refeições referentes à Festa Junina e, assim como na primeira prova, Thiago se deu bem. Ele, que é publicitário, preparou um frango recheado e empanado e levou para casa cinco mil reais, além de prêmios diversos e um curso de culinária na Faculdade Estácio de Sá.