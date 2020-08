Ed Sheeran e esposa estão à espera do primeiro filho

12/08/2020 | 09:10



Ed Sheeran está prestes a se tornar papapi! De acordo com o jornal The Sun, a esposa do cantor, Cherry Seaborn, já está na reta final da gestação do primeiro filho deles!

Ed e Cherry estão nas nuvens. Eles estão muito animados, contou uma fonta à públicação.

Ed, que é bastante discreto sobre sua vida pessoal e até se afastou das redes sociais em 2019, preferiu manter sigilo sobre a chega do bebê, mas a informação acabou vindo à tona.

O lockdown foi a desculpa perfeita para não serem vistos por aí, mas está chegando a hora e a empolgação está aumentando, então, eles começaram a contar aos amigos e familiares, completou o informante.

O parto deve acontecer nas próximas semanas e os dois já estariam organizando todos os preparativos para o nascimento do bebê.

Ed e Cherry se conheceram no ensino médio e passaram a namorar em 2015. Eles ficaram noivos em janeiro de 2018 e a confirmação do casamento aconteceu no ano seguinte.