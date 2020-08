Sem derrotas na 'bolha', Suns batem 76ers e vencem o 7º jogo seguido pela NBA

12/08/2020 | 08:37



Desde a retomada da temporada regular da NBA, dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, só uma equipe ainda não perdeu. É o Phoenix Suns, que conquistou na rodada de terça-feira a sétima vitória seguida ao ganhar do Philadelphia 76ers pelo placar de 130 a 117 com ótima atuação de Devin Booker.

Com o resultado positivo, os Suns ainda mantêm vivas as esperanças de avançar para os playoffs. A equipe agora soma 33 vitórias e 39 derrotas e está na 10.ª colocação da Conferência Oeste. A briga é com Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs por duas vagas para um jogo extra envolvendo o oitavo e o nono colocados.

Devin Booker foi novamente o grande nome dos Suns no jogo. Foram 35 pontos, nove rebotes e sete assistências. Mikal Bridges anotou 24 pontos. O espanhol Ricky Rubio (16 pontos e 10 assistências) e Dario Saric (18 pontos e 10 rebotes) também foram destaques.

Pelos 76ers, classificados aos playoffs com 42 triunfos e 29 derrotas na sexta colocação do Leste, Alec Burks anotou 23 pontos, o brasileiro Raulzinho fez 22 e Kyle OQuinn flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com nove pontos, 10 rebotes e 11 assistências.

A rodada de terça-feira teve uma situação pouco comum. Candidato ao prêmio de MVP (Melhor Jogador) da temporada regular, o grego Giannis Antetokounmpo, grande destaque do Milwaukee Bucks, foi expulso da partida contra o Washington Wizards no começo do segundo quarto após desferir uma cabeçada no ala alemão Moritz Wagner. Os dois discutiram após uma jogada e Giannis agiu de forma totalmente desproporcional.

Os árbitros reviram a imagem para dar falta flagrante 2 a Antetokounmpo, confirmando a sua quarta expulsão na carreira e a primeira desde abril de 2018. O grego deixou o jogo com apenas 10 minutos de atuação, 12 pontos e nove rebotes. Por sorte, os Bucks não precisaram dele para vencer a partida por 126 a 113 e mantêm a melhor campanha na classificação geral.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic 96 x 108 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 123 x 105 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 117 x 130 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 107 x 122 Boston Celtics

Dallas Mavericks 131 x 134 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 112 x 106 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 113 x 126 Milwaukee Bucks

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Houston Rockets x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers