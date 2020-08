Em 4 cidades, aula presencial até 5º ano em escola particular só retorna em 2021

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/08/2020 | 08:07



Prefeitos e representantes das sete cidades do Grande ABC se reuniram virtualmente ontem, em assembleia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para discutir a retomada das aulas presenciais. O colegiado decidiu que as atividades na rede privada não vão reiniciar antes das da rede pública. Assim, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que já haviam descartado retomar as aulas presenciais nas escolas municipais neste ano, também só permitirão aos colégios privados que atendem berçário, pré-escola e até o 5º ano do ensino fundamental, estágios que competem aos municípios, que voltem só em 2021.

Prefeituras de São Bernardo, São Caetano e Diadema afirmaram que vão acompanhar o andamento da pandemia e só vão tomar decisão sobre o retorno das escolas municipais e, por consequência, das particulares no dia 30 de setembro.

Na sexta-feira, o governador João Doria (PSDB) determinou o retorno das escolas estaduais a partir do dia 7 de outubro nas regiões que estejam há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo, que normatiza a flexibilização da quarentena, caso do Grande ABC. O retorno das atividades, porém, depende da liberação das prefeituras das cidades nas quais as escolas estão inseridas. O mesmo acontece com as aulas de reforço e complemento, que foram autorizadas pelo governador para serem realizadas presencialmente nas escolas a partir do dia 8 de setembro.

A decisão tomada ontem pelo Consórcio foi baseada nas orientação dos GTs (Grupos de Trabalho) Educação e Saúde do colegiado, que reúnem representantes das pastas das sete cidades e também com base em pesquisas realizadas recentemente pelas prefeituras com os responsáveis pelos alunos. No total, foram ouvidas 87.609 pessoas e 83,8% se posicionaram contra o retorno das aulas presenciais (veja na arte acima).

A rede municipal do Grande ABC é composta de 645 escolas, com mais de 200 mil alunos matriculados, 13,2 mil professores e 9.800 funcionários.

“A decisão dos prefeitos tem como objetivo assegurar que o retorno às aulas seja responsável, cuidadoso e seguro, de forma a garantir prevenção e segurança a alunos, professores e funcionários tanto das redes pública quanto da privada”, afirmou o presidente do colegiado, Gabriel Maranhão (Cidadania), que também é prefeito de Rio Grande da Serra. “Ainda nos encontramos em momento de grande índice de contaminados. A gente sabe que as crianças, geralmente, não apresentam sintomas e são risco para os mais velhos. Temos universo de 200 mil alunos nas redes municipais e se cada um pegar, cuja família tenha em média quatro pessoas, serão 800 mil pessoas contaminadas, o que corresponde a 30% da população do Grande ABC. É um grande risco”, acrescentou.

Presidente da Aesp (Associação das Escolas Particulares) ABC, Oswana Fameli mostrou mais uma vez descontentamento com a decisão do Consórcio. Segundo a dirigente, os donos de escolas não foram convidados para discutir o assunto e tentar achar uma solução. “Gostaríamos de ter participado da construção desta decisão. Pedimos, urgentemente, que o poder público estude iniciativas para socorrer as escolas. Principalmente as de educação infantil. As escolas particulares estão prontas e equipadas para receberem seus alunos, quando liberadas”, garantiu Oswana.