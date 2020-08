12/08/2020 | 08:03



Gravado antes da pandemia, o programa Maré das Marias estreia nesta quarta, 12, às 21h30, no canal Off. A produção acompanha as surfistas Chantalla Furlanetto e Bárbara percorrendo diversos locais do Brasil à procura de novos talentos do esporte.

A bordo da Kombi Jussara, as duas garotas partem do Rio Grande do Sul com destino a Pernambuco, com paradas em diversas cidades e entrando em contato com mulheres que contribuem para fortalecer um cenário do esporte cada vez maior e mais sólido.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.