NotreDame inaugura hoje unidade de atendimento no antigo ‘Baleia’

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/08/2020 | 00:05



O Grupo NotreDame Intermédica inaugura hoje em Santo André sua unidade avançada de atendimento, que possui pronto-socorro adulto e pediátrico 24 horas e tem capacidade para realizar mais de 30 mil consultas por mês. O empreendimento, que abre as portas ao público em 1º de setembro, está localizado no antigo prédio do Extra Ipiranguinha da Av. Perimetral – que encerrou as atividades em 2014 –, e também do supermercado Jumbo Eletro, tradicionalmente conhecido como Baleia. Com investimento aproximado de R$ 70 milhões, gerou 200 empregos diretos.

O novo espaço possui 6.000 m² (metros quadrados) de área construída, nos quais serão distribuídos 20 consultórios médicos, recepções e emergências separadas para adultos e crianças, além de uma área ortopédica. Os leitos e salas estão equipadas com tecnologia de ponta, aptas para oferecer exames diagnósticos de alta complexidade, como por exemplo, tomografias, raios X, ultrassom e exames cardiológicos. Uma ambulância exclusiva vai dar suporte à nova unidade.

“Passaremos a explorar ainda mais nosso potencial de atendimento em rede própria, oferecendo aos nossos clientes e beneficiários o acesso integral à saúde com qualidade, resolutividade e ótima relação de custo-benefício, concentrando em uma mesma unidade a oferta de vários serviços, como pequenas cirurgias, pronto-atendimento e exames laboratoriais e de imagem”, afirmou o presidente do Grupo NotreDame Intermédica, Irlau Machado Filho.

CONVÊNIO DO SERVIDOR

O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) destacou que o novo equipamento vai beneficiar cerca de 25 mil vidas na cidade ligadas à Prefeitura, entre servidores, dependentes e aposentados. “Para nós, tem uma grande importância (a inauguração), já que hoje esse é o convênio do servidor. A ideia é que se torne um grande centro de atendimento médico da nossa cidade”, disse. “Além da questão da geração de emprego, tem o resgate do prédio que estava desocupado, e é um símbolo para nós andreenses, por já ter abrigado o Jumbo Eletro”, complementou.

Este é a primeira unidade de atendimento médico da rede na cidade. Ao todo, a NotreDame possui na região 280 mil vidas, sendo 100 mil em Santo André.

Foram criados 200 postos de trabalho, e houve parceria com CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) para algumas contratações. De acordo com Paulo Serra, esse número pode crescer, pois, conforme ocorrer a ampliação dos atendimentos, mais vagas na parte administrativa devem surgir.

A expectativa era a de que a inauguração ocorresse em março, mas em decorrência da pandemia da Covid-19, o prazo foi prorrogado. Porém, houve um aumento de capacidade do espaço, de 20 mil para 30 mil consultas mensais. “Com essa estrutura, estamos dando continuidade ao nosso plano de expansão e fortalecimento da rede própria de atendimento no (Grande) ABC, uma região muito importante e estratégica para nós”, afirmou Machado Filho.

O executivo destacou investimentos recentes na região, como o Hospital e Maternidade NotreCare ABC em São Bernardo, inaugurado no ano passado, que além da especialização em atendimento obstétrico, possui 97 leitos e capacidade para realizar até 750 cirurgias mês.

Na mesma cidade, o Hospital Intermédica ABC foi totalmente reformado no início do ano e atualmente se dedica exclusivamente ao tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Desde 2019, o grupo oferece aos moradores do Grande ABC um plano de saúde exclusivo – o Smart 150 ABC, que inclui as cidades de Santo André, São Bernardo e Diadema.

A NotreDame também assumiu a manutenção da passarela Luis Mellito, que permite a travessia da Rua Coronel Alfredo Flaquer, acoplada ao novo equipamento. De acordo com o prefeito, o projeto atualmente passa por adequações ao projeto visual.