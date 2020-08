À espera de respostas

Do Diário do Grande ABC



11/08/2020



Vai completar um ano que a população de São Caetano espera respostas sobre o destino do R$ 1 milhão que foi repassado pelo Executivo municipal à Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para a realização do Natal Iluminado, evento ocorrido em 2016 e cuja prestação de contas deixou muito a desejar.

No dia 13 de agosto de 2019 foi instaurada na Câmara a CPI para investigar os fatos. Protocolado pelo parlamentar Tite Campanella – que depois tornar-se-ia presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito –, o requerimento foi endossado por 15 de seus colegas de casa.

O tempo passou rápido. Muitas reuniões foram realizadas, pessoas ouvidas e documentos apresentados. Entretanto, ainda faltam as explanações do personagem central do enredo, o advogado Walter Estevam Junior, que na época dos acontecimentos ocupava a presidência da Aciscs.

E ele certamente terá muito a explicar. Dentre outras coisas, precisa esclarecer como parte da verba repassada pela Prefeitura foi usada para o pagamento de almoços com chope e cerveja e para decoração da própria entidade que comandava.

Estevam já deveria ter dado a sua versão dos fatos. Em 17 de março, alegou que tinha outro compromisso agendado para a data e faltou à convocação feita pelos integrantes da CPI. Depois disso, a pandemia do novo coronavírus impactou a realização dos trabalhos no Legislativo e paralisou as apurações.

Ontem, o presidente da CPI apresentou ofício no qual determina o comparecimento “com urgência” do ex-presidente da Aciscs na casa. Resta agora o departamento jurídico da Câmara marcar dia e hora para a efetiva realização da oitiva.

A população de São Caetano tem o direito de saber de que forma foi utilizado o montante confiado à Aciscs. E o senhor Walter Estevam Junior tem o dever de demonstrar, com todos os detalhes, o que fez com o dinheiro. Simples assim.