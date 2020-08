Jogos Regionais e Abertos deste ano são cancelados pelo Estado

Dérek Bittencourt

11/08/2020



Tradicionais competições poliesportivas que fazem parte do calendário paulista há décadas e geram grande expectativa sobre os atletas, as edições 2020 dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos do Interior foram suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus. “Lamentamos o cancelamento, mas temos de ter foco total na vida e na saúde. Esperamos estar de volta às competições em 2021”, declarou o secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira.

Os Jogos Regionais, disputados desde 2005, em oito regiões do Estado, são classificatórios aos Abertos, que acontecem anualmente desde 1936 (com exceção de 1989, quando a greve dos professores impediu a realização – as escolas municipais e estaduais servem como alojamentos para os competidores). Ou seja, pela segunda vez em 84 anos a competição não será realizada.

“A decisão foi tardia, mas sensata, principalmente pelo formato, que concentra atletas e todo o pessoal em espaço pequeno por vários dias. Inclusive é situação a ser repensada para o ano que vem, a não ser que tenha vacina”, disse Marcos Siarvi, responsável pelo setor competitivo da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de São Caetano, que já havia manifestado que não participaria das competições. “Primeiro, por conta da pandemia em si. E o segundo motivo foi a parte financeira. Toda a Prefeitura teve de fazer esforço para remanejar recursos à saúde, para o enfrentamento da pandemia.”

A opinião é similar à de Gilberto Krauser, diretor de Esportes da Prefeitura de Santo André. “Foi prudente o cancelamento. Acredito que seja bom momento para o Estado realizar profunda reflexão no que tange aos objetivos dos Jogos Regionais e Abertos do Interior”, declarou.