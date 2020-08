Ginásio da Sacadura Cabral reabre após quase dez anos

Dérek Bittencourt

11/08/2020 | 23:59



Depois de nove anos, o esporte e a população andreense poderão utilizar novamente o ginásio poliesportivo Luis Carlos da Fonseca e Castro, um dos compositores do hino de Santo André, na Vila Sacadura Cabral. Ontem à noite, o prefeito Paulo Serra (PSDB), acompanhado de grande comitiva, reinaugurou o espaço, totalmente revitalizado, em intervenção que custou aproximadamente R$ 1,6 milhão. A intenção é que o equipamento sirva tanto ao público de todas as idades (incluindo alunos da Escola Estadual Reverendo Simão Salem, bem ao lado) quanto às equipes esportivas do município.

“Lutamos muito para tirar do papel essa obra, neste ginásio, que ficou uma década parado em uma região tão importante para a cidade. Logo a pandemia passará e teremos projetos e atividades neste equipamento lindo. Estamos no caminho certo e esta é mais uma prova”, afirmou o prefeito.

Técnico da equipe do Super Vôlei Santo André, Marcelo Madeira exaltou a entrega do espaço, que se torna alternativa para que a equipe treine e jogue. “Estamos com o Dell’Antonia como hospital de campanha, então temos agora, depois de longos anos de inatividade, o resgate do ginásio da Sacadura, que ficou ótimo. As categorias que temos (sub-14, sub-15 e sub-21) podem jogar tranquilamente aqui”, disse.

Foi realizada reforma geral do espaço de 1.600 m², com novo piso de madeira flutuante na quadra poliesportiva, pintura, novos vestiários, banheiros, secretaria, sala da GCM, depósito, lanchonete, acessibilidade, cobertura e nova iluminação em LED.