Câmara de Mauá prevê nova rodada de testes para Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



12/08/2020 | 00:53



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), anunciou que fará na terça-feira nova rodada de testes para Covid-19 entre os parlamentares e servidores da casa. Na semana passada, exames foram realizados e identificaram que 18 funcionários e outros quatro vereadores foram contaminados pelo coronavírus.

A assessoria de imprensa da casa destacou que a nova testagem, que será feita pela equipe da Secretaria de Saúde, já estava programada e que faz parte do plano de avaliação sobre a manutenção das medidas adotadas. O total de pessoas positivadas fez com que a casa suspendesse as sessões presenciais e tomasse o home office entre os servidores, em esquema de rodízio. Na sexta-feira, a sede do Legislativo mauaense passou por desinfecção.

Os resultados dos testes feitos na semana passada, porém, viraram embate político. Na sessão de ontem, parlamentares voltaram a questionar a autenticidade dos exames. O oposicionista Professor Betinho (PSL) disse ter refeito os exames e que o resultou deu negativo para a Covid-19. O parlamentar sugere que o diagnóstico foi proposital e com intuito de tirá-lo da votação do impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB) – a denúncia foi rejeitada por maioria dos votos. Além dele, testaram positivo os vereadores Adelto Cachorrão (Republicanos), Samuel Enfermeiro (PSB) e Chiquinho do Zaíra (Avante). Samuel e Chiquinho, além de outros servidores, refizeram os testes e o resultado também divergiu do diagnóstico feito na Câmara.

O vereador Cincinato Freire (PSB), que é médico, colocou panos quentes no debate. “Isso (falso positivo) pode acontecer em qualquer situação e em qualquer cidade. Nenhum teste é perfeito”, ponderou o parlamentar. Ontem, a sessão foi realizada de forma virtual. A expectativa é a de que essas medidas sigam até que os resultados dos novos testes sejam avaliados.

Em Diadema, o Legislativo também decidiu suspender as sessões presenciais.