Volkswagen T-Cross 2021 ganha VW Play em todas as versões

Leo Alves

Do Garagem360



11/08/2020 | 19:18



Líder de mercado em julho, o Volkswagen T-Cross teve sua linha 2021 apresentada na tarde da última quinta-feira (6). E a principal novidade é o sistema VW Play, que estreou há alguns meses no novo VW Nivus. Não houve nenhuma alteração visual, nem mesmo com a adoção do novo logotipo da marca alemã, e nem mudanças mecânicas no SUV compacto. Os preços começam em R$ 91.660 e vão até R$ 120.600.

Volkswagen T-Cross 2021

O sistema VW Play está presente de série em todas as versões do T-Cross. Assim como no Nivus, ele tem tela de 10,1 polegadas, conexão com a internet via smartphone e uma central exclusiva de aplicativos, que inclui iFood, Deezer, Estapar, Porto Seguro, Waze e Ubook. A central também permite consultar o manual do proprietário (Manual Cognitivo) e tem o app Meu VW, que pode tirar dúvidas relacionadas ao veículo e realizar o agendamento de revisões na rede de concessionárias da marca.

Desde a configuração 200 TSI com transmissão manual, o modelo traz de fábrica 6 airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina), controles eletrônicos de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), auxílio de partida em rampa (Hill Hold Control), ar-condicionado, espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e função ‘Tilt Down’ do lado direito, direção elétrica, lanternas em LED, faróis de neblina com função ‘Cornering Light’, luz de condução diurna (DRL) em LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, volante multifuncional, vidros elétricos nas quatro portas, sistema ISOFIX e top tether

A versão 200 TSI do SUV compacto passa a contar também de série, a partir da linha 2021, com entrada USB no console central, indicador de controle da pressão dos pneus (RKA), regulagem de altura dos faróis e o Sistema de Frenagem Automática Pós-Colisão (Post Collision Brake), que reconhece o primeiro impacto (frontal), aciona automaticamente o sistema de freios e evita colisões sequenciais. Câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e 2 alto-falantes extras (totalizando 6) estão à disposição como opcionais no Pacote Interactive III.

Já a versão 200 TSI com transmissão automática ganha a mais em relação à manual o controlador da velocidade de cruzeiro, a saída do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, duas saídas USB para recarga de smartphones também para os passageiros que viajam atrás, volante multifuncional revestido em couro com ‘Paddle Shift’, descansa braço central com porta-objetos e 2 alto-falantes dianteiros adicionais. Assim como a configuração manual, conta com somente um pacote de opcionais, o Interactive IV, que contempla câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros, espelhos retrovisores externos eletronicamente rebatíveis e, como novidade da linha 2021, rodas de liga leve de 17 polegadas Manila diamantadas com parte interna na cor preta (pneus 205/55 R17).

Versões Comfortline e Highline

A partir da Comfortline, o SUV passa a contar de fábrica com ar-condicionado com controle digital de temperatura Climatronic, câmera de ré, porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço (s.a.v.e.), sensor dianteiro de estacionamento (além do traseiro), espelhos retrovisores externos com rebatimento automático, iluminação ambiente em LED e sistema Kessy, que permite acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor.

Entre as novidades da configuração para linha 2021 estão as rodas de liga leve de 17 polegadas Manila diamantadas com parte interna na cor preta e sistema de Detector de Fadiga do motorista, que analisa uma série de parâmetros e identifica se o condutor está cansado, sugerindo, por meio de um alerta visual e sonoro no painel de instrumentos, um pit-stop para despertar e depois continuar viagem.

A Comfortline é equipada com o painel de instrumentos Active Info Display, com tela de 10,25 polegadas digital e configurável. Como opcionais para a versão estão disponíveis o teto solar panorâmico Sky View, espelho retrovisor interno eletrocrômico, bancos revestidos parcialmente em couro, entre outros.

Versão topo de linha, a Highline, que segue sendo a única com o motor 1.4 TSI de 150 cv e 250 Nm de torque, ela agrega itens como moldura cromada nos faróis de neblina, frisos cromados na região inferior dos vidros laterais, “rack” de teto em acabamento “Silver anodized”, bancos revestidos parcialmente em couro, espelho retrovisor interno eletrocrômico, pedaleira esportiva com acabamento em alumínio, sensores de chuva e crepuscular, e sistema start-stop, que desliga e liga o motor automaticamente quando o T-Cross para em semáforo, por exemplo, gerando maior economia de combustível.

A configuração Highline conta com alguns opcionais exclusivos. A começar pelo sistema de som premium ‘Beats’ com subwoofer e faróis Full LED com iluminação diurna (DRL) em LED também integrada. Outra opção é a tecnologia Park Assist 3.0 (assistente de estacionamento), que permite o estacionamento autônomo em vagas paralelas e transversais – e agora com a função de freio de manobra. O teto solar Sky View também é opcional, assim como na Comfortline.

Versões e preços

• Volkswagen T-Cross 1.0 200 TSI Manual – R$ 91.660

• Volkswagen T-Cross 1.0 200 TSI Automático – R$ 99.090

• Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 200 TSI – R$ 112.120

• Volkswagen T-Cross Highline 1.4 250 TSI – R$ 120.600