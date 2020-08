Ford inicia a pré-venda do Territory no Brasil; preços começam em R$ 165.900

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



11/08/2020 | 19:18



A Ford iniciou na última sexta-feira (7) a pré-venda do Territory, novo SUV médio da marca. Ele será lançado como modelo 2021 e em duas versões: SEL e Titanium. Ambas utilizam o motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina, de 150 cv e 22,9 kgfm de torque, e transmissão automática CVT com trocas manuais de oito marchas simuladas. A configuração SEL tem preço sugerido de R$ 165.900, enquanto que a Titanium vai custar R$ 187.900.

Pré-venda do Territory

O Territory segue a receita de design da Ford, como a característica grade dianteira trapezoidal. Os faróis, luzes diurnas e lanternas traseiras de LED criam uma assinatura de luz distinta e tecnológica.

O Territory SEL vem com rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus 235/55 R17. Já o modelo Titanium se diferencia visualmente pelo teto na cor preta, rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus 235/50 R18, maçanetas cromadas e retrovisores com luzes de aproximação e rebatimento elétrico.

O novo SUV promete entregar um bom espaço interno para os ocupantes. Sua distância entre-eixos é de 2.716 mm, enquanto que a largura é 1.936 mm (sem espelhos). Já em comprimento ele tem 4.580 mm de um para-choque ao outro.

Internamente, o Ford Territory tem console central elevado e teto solar panorâmico elétrico de série. A versão SEL tem tom escuro, na cor Black Charcoal, e bancos com revestimento premium. O banco traseiro, além de um descansa-braço rebatível com porta-copo, conta com saídas do ar-condicionado automático digital e entrada USB.

A versão Titanium, por sua vez, tem interior claro. Os bancos são parcialmente em couro e oferecerem o sistema de aquecimento e resfriamento para os passageiros da frente.

Conectividade

O SUV conta com a central multimídia SYNC Touch. Ela tem tela de 10,1 polegadas e oferece conexão com Apple CarPlay e carregador sem fio para celular no console (com tecnologia que permite dar carga em dois telefones ao mesmo tempo).

Outra funcionalidade tecnológica é o comando remoto do veículo, usando o aplicativo FordPass no celular e o novo sistema FordPass Connect. Ele permite travar e destravar portas, dar partida acionando o ar-condicionado, checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de funcionamento do carro, de acionamento do alarme e informações do manual do proprietário digital. Todos esses serviços serão disponibilizados gratuitamente para os proprietários durante o primeiro ano de uso.

Assistência

O Ford Territory vem equipado de série com seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas com ABS, aviso de uso do cinto de segurança para o motorista e passageiro, ganchos Isofix e espelho retrovisor interno eletrocrômico. A versão Titanium acrescenta a câmera 360° com visualização panorâmica.

O piloto automático adaptativo com Stop & Go permite selecionar a velocidade e quatro níveis de distância do veículo à frente. A função Stop & Go freia o veículo totalmente quando o trânsito para e volta a acelerar automaticamente em paradas de até três segundos.

O alerta de colisão frontal com frenagem automática, o alerta de saída de faixa, o alerta de ponto cego, o estacionamento automático e os faróis com acendimento automático são outros recursos. É equipado também com painel de instrumentos digital, com tela colorida de 10 polegadas que pode ser personalizada em três temas.

Condições de lançamento

Como oferta especial de pré-venda, que vai de 7 a 31 de agosto, a Ford oferece aos 250 primeiros compradores do Territory Titanium um pacote de vantagens que inclui as três primeiras revisões grátis e um ano de seguro pago pela marca, além da entrega do veículo em casa com o serviço de desinfecção Ford Clean. O valor para a efetivação da reserva é de R$ 5 mil.

O SUV chega também com planos e taxas especiais de financiamento e seguro. Ele pode ser adquirido em 48 meses, com 90 dias de carência para o primeiro pagamento e parcelas reduzidas até fevereiro de 2022. Ou em 18 meses, com carência de 30 dias e taxa reduzida de 0,69%. Em ambos os casos, a entrada é de 50%.

Outra novidade é a possibilidade de blindar o veículo e incluir o seu valor no financiamento. O serviço é feito por uma blindadora homologada pela marca, com nível 3-A, que preserva a garantia do veículo.

O Ford Territory tem três anos de garantia e manutenção econômica, incluindo os custos de revisão, peças e seguro. As três primeiras revisões somam R$1.382.