Kovi: locadora de carros para motoristas de app inclui cobrança por KM rodado

Da Redação

Do Garagem360



11/08/2020 | 19:18



A Kovi, locadora de veículos voltada a motoristas de aplicativo, anunciou um novo tipo de cobrança. Agora, seus usuários poderão pagar pelo uso dos carros de acordo com a quilometragem rodada.

Aluguel de automóvel

O novo plano, que chama “Kovi do Seu Jeito”, tem valores a partir de R$ 299, para até 100 km rodados por semana. Além disso, a companhia dá, até o início de setembro, R$ 30 de desconto para aqueles que rodam mais de 101 km em sete dias.

A startup de mobilidade conta com um sistema de monitoramento 24 horas por dia. Por isso, ela consegue controlar a distância percorrida pelo motorista.

Como funciona

Para alugar um carro da Kovi, o processo é online. O motorista se cadastra no site e tem os documentos analisados. Após aprovação do cadastro, o motorista tem a flexibilidade de pagar faixas de preço que variam de 100km por semana ao ilimitado. Ele efetua o pagamento e agenda a retirada do veículo do pátio da Kovi.

—



15 carros mais econômicos do Brasil

Com o preço da gasolina aumentando a cada dia, ter um modelo que consuma pouco pode ser uma boa opção para se reduzir os gastos com o carro. Em agosto, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular atualizou a lista de consumo dos veículos vendidos no Brasil em 2019. E se antes os carros pequenos lideravam, agora são os modelos de luxo híbridos que estão na ponta.

Abaixo, confira quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil, segundo o Conpet/Inmetro. Foram considerados os valores a gasolina dos modelos que são flex, para equalizar os parâmetros.