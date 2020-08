São Caetano inaugura centro de emergências no Cerâmica

Do Dgabc.com.br



11/08/2020 | 18:47



Na noite desta terça-feira (11), São Caetano abriu mais um centro de Centro de Gerenciamento de Emergências, localizado no Bairro Cerâmica. São 220 câmeras de monitoramento que funcionam dia e noite. Foram instalados 200 quilômetros de cabos de fibra ótica para a ligação completa do sistema. De acordo com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a inteligência policial foi determinante para escolher os pontos onde ficariam os equipamentos. O investimento foi de R$ 15 milhões pelo prazo de 2 anos. "São Caetano está equipada não só no ponto de vista de segurança, como também em relação aos serviços de atendimento médico, efeitos judiciários, controle da mobilidade, de monitoramento dos rios. Tudo de forma integrada", contou.

(Com informações de Bia Moço)