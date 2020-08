Joe Biden escolhe senadora Kamala Harris como vice na disputa pela Presidência

11/08/2020 | 17:41



Candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden anunciou na tarde desta terça, 11, a escolha da senadora Kamala Harris como sua companheira de chapa. Senadora pela Califórnia desde 2017, ela tem 55 anos, é advogada de formação e já atuou como procuradora-geral no mesmo Estado.

Nascida em Oakland, Kamala Harris é filha de uma pesquisadora nascida na Índia ainda dominada pelos britânicos e naturalizada americana, Shyamala Gopalan, e de um economista nascido na Jamaica, Donald Harris. A origem multicultural e o fato de ser afro-americana são elementos vistos como possíveis trunfos na corrida pela Casa Branca, em ano de protestos raciais nos EUA.

O anúncio foi feito em comunicado oficial da campanha de Biden. Em seguida, o ex-vice-presidente também falou sobre o fato em sua conta no Twitter. "Eu tenho a grande honra de anunciar que escolhi Kamala Harris - uma destemida lutadora pelos pequenos e uma das melhores servidoras públicas do país - como minha companheira de chapa", elogiou. Biden lembrou que, como procuradora-geral da Califórnia, Kamala chegou a trabalhar com o filho dele já falecido, Beau Biden. "Eu observei enquanto eles enfrentavam grandes bancos, apoiavam trabalhadores e protegiam mulheres e crianças de abusos", comentou. "Fiquei orgulhoso na época e estou orgulhoso agora de tê-la como minha parceira nesta campanha", afirmou.