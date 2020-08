Sylvester Stallone coloca carro de quase dois milhões de dólares à venda por causa da pandemia

11/08/2020 | 17:10



Sylvester Stallone colocou um de seus carros à venda! De acordo com o TMZ, o ator está pedindo um milhão e 800 mil reais pelo veículo, que é um Cadillac Escalade e foi completamente reformado por dentro - e o motivo da venda tem a ver com a pandemia do novo coronavírus.

O ator está vendendo o automóvel em parceria com a empresa norte-americana Becker Automotive, que ajudou a customizar o veículo. Em seu mais recente post do Instagram, a companhia falou sobre o carro e, ao ser perguntada sobre o motivo de Stallone estar vendendo o veículo, explicou que foi um efeito direto da Covid-19:

Ele comprou antes da pandemia. Não estão acontecendo festas ou eventos em que ele possa usá-lo.

Também para o Intagram da Becker Automotives, Stallone elogiou o veículo, e apesar de não mencionar a pandemia, explicou que suas necessidades mudaram nos últimos tempos, e por isso não precisa mais do carro. Lembrando que, aos 74 anos de idade, o astro de Hollywood faz parte do grupo de risco para a doença.

O veículo foi todo customizado para atender às vontades de Stallone, e conta com um espaço amplo nos bancos traseiros, em que é possível reclinar quase totalmente as poltronas - que, inclusive, têm função de massagem! Além disso, o caro tem uma televisão LCD com 43 polegadas, frigobar e cortinas elétricas.

E o valor está uma verdadeira pechincha, já que Stallone comprou o veículo por mais de dois milhões de reais.