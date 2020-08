Atriz de Malhação, Talita Younan revela que gravidez foi uma surpresa: - Engravidei tomando anticoncepcional

11/08/2020 | 15:11



Aos 27 anos de idade, Talita Younan está grávida de 16 semanas do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o diretor João Gomez. E ela, que está no ar em Malhação - Viva a Diferença, contou em entrevista à colunista Patrícia Kogut que a gestação pegou todo mundo de surpresa.

- Levamos um susto. Eu tomo anticoncepcional desde os 15 anos sem parar. Então, nunca imaginei que seria fácil engravidar. Usava daquele jeito, em horários diferentes. E, quando esquecia um dia, no outro tomava dois comprimidos. Pelo que a minha médica falou, foi isso que fez falhar. A gente nunca acha que vai acontecer, mas, sim, engravidei tomando anticoncepcional. Na hora dá um medo, mas eu sempre sonhei ser mãe. Sempre fui apaixonada por criança e tenho muito jeito com elas. E nós já falamos em filhos. Não eram planos para agora, mas para um futuro próximo, daqui a uns dois anos. Mas Deus sabe o que faz e planeja tudo na hora certa. Filho é uma bênção, então, se aconteceu, era para ser. Agora, já estamos muito felizes e realizados. Vai ser lindo.

Encarar uma gestação no meio de uma pandemia, inclusive, deixou Talita apreensiva.

- Ficamos preocupados, ainda mais porque eu, mãe de primeira viagem, quero curtir cada segundinho e mostrar tudo para todo mundo. Pretendia contar pessoalmente, mas fiz tudo online. Mandei entregar um presentinho para a minha família para revelar para eles. Mesma coisa com o enxoval e o quartinho: estou resolvendo tudo remotamente. Dá uma dorzinha estar vivendo esse momento num período tão triste para o mundo. É uma felicidade muito grande aqui dentro, e queria compartilhar de perto com as pessoas que eu amo. Graças a Deus temos as facilidades da internet e do celular. Senão, estaria surtando.

João Gomez já é pai de dois meninos, João Gabriel e Antônio, de seis e quatro anos de idade, respectivamente. Os garotos são frutos da relação dele com a atriz Regiane Alves. De acordo com a atriz, a experiência dele está sendo bastante positiva neste momento. Além disso, Talita ainda falou sobre a expectativa de Regina e Gabriela Duarte, mãe e irmã de João, respectivamente.

- Minha mãe vai ser avó pela primeira vez, então, está mega babona. Todos não veem a hora de o bebê estar aqui, nos nossos braços, para alegrar ainda mais as três casas, a nossa, a minha e a dele. Não vemos a hora de estarmos reunidos. É um desejo muito grande que tenho no momento.

Atualmente, a artista está no elenco de Gênesis, novela da Record TV. Ela começou a gravar, mas teve que interromper o trabalho por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, com a gravidez, não sabe se conseguirá retomar o folhetim.

- Quero muito terminar de gravar, mas vai depender da data de retorno, que ainda está indefinida. Se voltar mês que vem, eu consigo. Talvez no outro também. Eles estão esperando o momento mais seguro e realizando testes.