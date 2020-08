Seade lança novo olhar econômico para São Paulo

Wilson Marini

Da APJ



13/08/2020 | 00:01



Para monitorar as tendências da economia paulista no contexto da pandemia da covid-19, a Fundação Seade acaba de lançar o PIB+30, novo indicador que permite observar as estatísticas preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo com um olhar mais rápido sobre as mudanças da atividade econômica paulista. O novo indicador representa cerca de 97% do PIB estadual e será apresentado na forma de índices e taxas ajustadas sazonalmente. O PIB+30 abrange o cálculo do PIB do Estado de SP e dos municípios, estes em conjunto com o IBGE; e o sistema de estatísticas conjunturais, composto pelo PIB trimestral (Estado de SP e regiões) e PIB mensal (Estado de SP).



Avanço mensal

Sob esse novo critério estatístico, o PIB+30 do mês de junho avançou 6,8% em relação a maio. Foi o segundo resultado positivo consecutivo nesta base de comparação. No acumulado de 12 meses, o PIB+30 em junho avançou 0,7%. Na comparação com junho de 2019, registrou evolução de 1,8%. Os dados de julho serão divulgados no final de agosto.



O Vale contra as fake news

Em projeto inovador, e com parceria com a empresa de soluções criativas na área de educação Laranja Roxa, o jornal OVALE, da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais) lançou material para auxiliar pais, alunos, professores e leitores no combate à epidemia de notícias falsas. O kit gratuito, disponível no site www.ovale.com.br, contém e-books, manuais para os professores, sugestões de atividades para sala de aula e dinâmicas, além de games para os alunos aprenderem brincando. Com projeto gráfico moderno e atrativo e linguagem fácil, o material é específico e exclusivo para o Ensino Fundamental 1 e 2 e o Ensino Médio.



Vacina contras as notícias falsas

“A ideia é ajudar a sociedade, desde cedo, a criar anticorpos contra essa verdadeira epidemia de fake news, já classificada pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma ameaça à democracia global”, diz o jornal. O editor-chefe, Guilhermo Codazzi, afirma: “Após a pandemia do novo coronavírus, com a explosão de notícias falsas e o aumento na demanda por mais informações de qualidade, OVALE criou ferramentas para vacinar os leitores contra a indústria da boataria, como o ‘Verifica OVALE’ e o ‘Escola de Notícias’, que ensina didaticamente alunos, professores e leitores a separarem o que é jornalismo e o que é fake news. Agora, com o kit, temos um material didático e pedagógico que condensa todos esses conceitos e torna esse aprendizado mais fácil, dinâmico e divertido”.



De vento em popa

- As vendas do setor de máquinas agrícolas cresceram 15,6% em julho em relação a junho, o melhor mês desde setembro de 2019.

- A demanda global de alimentos impulsiona o agronegócio e com isso o país deve atingir recorde da safra de grãos (251 milhões de toneladas, 3,9% a mais do que a anterior).

- A indústria de caminhões entregou em julho 6,8 mil unidades, volume 22,3% maior que o registrado em junho.

- As exportações brasileiras de carne de frango cresceram 1,7% em volume no primeiro semestre em comparação ao mesmo período de 2019. A carne suína deverá ter alta de até 6,5% este ano em relação a 2019.



Virada Ambiental

A Confederação Nacional de Municípios lançou terça-feira (11) o Projeto Virada Ambiental, que vai incentivar os municípios a plantarem espécies vegetais nativas em novembro. Essa ação é importante para a preservação da biodiversidade e contribui no resgate dos serviços ambientais locais, como a manutenção dos cursos d’água para abastecimento e melhoria do microclima. “Nos últimos meses, houve aumento na percepção das pessoas sobre a importância do contato com o verde nesse momento de pandemia e com o distanciamento social”, divulgou a entidade.



Aquecimento eleitoral

Atenção prefeitos e gestores municipais: a divulgação de notícias que tratam de boas práticas municipais, textos, imagens ou símbolos que possam ser interpretadas como forma de enaltecer a figura do agente público deve ser suspensa a partir de 15 de agosto. A legislação eleitoral restringe esse tipo de veiculação como forma de possibilitar igualdade de oportunidades nas eleições municipais previstas para 15 e 29 de novembro.



Na Assembleia

- O deputado estadual Gil Diniz (PSL) defende a ideia que os policiais militares, aposentados ou inativos tenham o direito ao porte de arma, para que sua legítima defesa seja garantida quando deixarem oficialmente o serviço na Polícia Militar. “Por terem levado uma vida combatendo a criminalidade, os transgressores os seguem incessantemente, mesmo quando se aposentam ou ingressam na inatividade”, diz Diniz. “O policial acaba sendo alvo de bandidos para toda a vida”.

- O deputado Itamar Borges (MDB) afirma que o turismo regional sairá fortalecido no período pós-pandemia, pela proximidade e segurança que proporciona ao turista. "São Paulo vai ser a locomotiva dessa retomada do turismo, que será segura e rápida e que vai alavancar a economia novamente”, diz ele.