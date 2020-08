Bolsas da Europa fecham em alta após dado forte da Alemanha e vacina russa

11/08/2020 | 13:07



As Bolsas da Europa fecharam em forte alta nesta terça-feira, 11, embaladas pelas perspectivas positivas para a recuperação da economia no continente, após a divulgação de um dado positivo na Alemanha. O anúncio do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que o país registrou uma vacina contra o coronavírus também amparou os negócios e o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou com ganho de 1,68%, a 370,76 pontos.

O instituto alemão ZEW informou hoje que o índice de expectativas econômicas do país subiu de 59,3 pontos em julho para 71,5 pontos em agosto, bem acima de expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do índice a 54,5 ponto.

Para a Oxford Economics, o resultado alimenta o otimismo em relação à retomada. "Ainda esperamos que a economia alemã encolha cerca de 6% no geral este ano, mas isso a deixaria uma situação significativamente melhor do que o agregado da zona do euro", avalia.

O indicador espalhou bom humor pelos mercados europeus, que se intensificou depois do anúncio de Putin sobre a vacina. O líder russo informou que o país seria o primeiro a ter um imunizador contra a doença, embora poucos detalhes clínicos sobre o produto tenham sido divulgados.

Em meio a esse cenário, o índice FTSE 100, de Londres, avançou 1,71%, a 6.154,34 pontos, enquanto o DAX, de Frankfurt, subiu 2,04%, a 12.946,89 pontos.

Investidores seguem observando também os desdobramentos de medidas de estímulos fiscais nos Estados Unidos. Na segunda, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que o governo estuda cortes de impostos para famílias de renda média. O republicano sugeriu estar disposto a retomar as negociações com democratas por um pacote abrangente.

Nesse cenário, o índice CAC 40, de Paris, se elevou 2,41%, a 5.027,99 pontos, e o FTSE MIB, de Milão, registrou valorização de 2,84%, a 20.209,11 pontos.

Nas praças ibéricas, o IBEX 35, de Madri, subiu 2,97%, a 7.263,50 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, ganhou 0,85%, a 4.434,06 pontos.