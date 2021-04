Cidades históricas de Minas Gerais e outras maravilhas da região em fotos

Beatriz Ceschim

As cidades históricas de Minas Gerais, como Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina, São João Del Rei e Mariana, dão fama ao turismo local, mas o estado vai além delas e reúne inúmeros atrativos e pontos turísticos para o viajante. Conhecida pela boa gastronomia, pelo povo simpático e pela cultura, a região conta com paisagens naturais e urbanas, com destaques para trilhas que levam a cachoeiras e casarios coloniais, igrejas e palácios que ajudam a contar a história do Brasil.

Fotos das cidades históricas de Minas Gerais e muito mais

Confira no álbum 55 fotos das cidades históricas de Minas Gerais e outras regiões do estado, como a capital Belo Horizonte. Assim, você pode se preparar para viajar para lá assim que for possível.

Crédito: Pedro Vilela Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Vila do Biribiri, Diamantina

Crédito: Pedro Vilela São José da Serra, Jaboticatubas

Crédito: Pedro Vilela Serra do Cipó, Jaboticatubas

Crédito: Pedro Vilela Serra do Cipó, Jaboticatubas

Crédito: Pedro Vilela Serra de São José, Tiradentes

Crédito: Pedro Vilela Serra da Contagem, Jaboticatubas

Crédito: Pedro Vilela Romaria, Congonhas

Crédito: Pedro Vilela Praça da Estação, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Parque Serra do Cipó, Santana do Riacho

Crédito: Pedro Vilela Parque Américo Renne Giannetti, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Parque Américo Renne Giannetti, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Palácio dos Governadores, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Palácio da Liberdade, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Museu da Tipografia, Diamantina

Crédito: Pedro Vilela Museu da Inconfidência, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Museu da Inconfidência, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Memorial Tancredo Neves, São João Del Rei

Crédito: Pedro Vilela Matriz de Santo Antônio, Tiradentes

Crédito: Pedro Vilela Lavras Novas, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Igrejas S.F. de Assis e N.S. do Carmo, Mariana

Crédito: Pedro Vilela Igreja São Pedro dos Clérigos, Mariana

Crédito: Pedro Vilela Igreja São Francisco de Assis, Diamantina

Crédito: Pedro Vilela Igreja São Francisco de Assis, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Igreja São Francisco de Assis, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Igreja São Bartolomeu, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Igreja S.Francisco de Paula, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Igreja S.Francisco de Assis, Mariana

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Rosário, São João Del Rei

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Rosário, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Rosário, Jaboticatubas

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Rosário, Tiradentes

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Carmo, São João Del Rei

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Carmo, Mariana

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. do Carmo, Diamantina

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. das Mercês, São João Del Rei

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. da Conceição, Jaboticatubas

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. da Conceição, Congonhas

Crédito: Pedro Vilela Igreja N.S. D'Ajuda, Congonhas

Crédito: Pedro Vilela Igreja Matriz de São José, Congonhas

Crédito: Pedro Vilela Igreja Matriz de Santo Antônio, Diamantina

Crédito: Pedro Vilela Igreja de Santa Efigênia, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Igreja Antônio Dias_N.S. da Conceição, Ouro Preto

Crédito: Pedro Vilela Estádio do Mineirão, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Estação Ferroviária, Congonhas

Crédito: Pedro Vilela Diamantina

Crédito: Pedro Vilela Centro Histórico, Tiradentes

Crédito: Pedro Vilela Centro Histórico, Diamantina

Crédito: Pedro Vilela Centro Histórico de Mariana

Crédito: Pedro Vilela Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte

Crédito: Pedro Vilela Catedral Nossa Senhora da Assunção, Mariana

Crédito: Pedro Vilela Catedral N.S. do Pilar, São João Del Rei

Crédito: Pedro Vilela Casa de Câmara e Cadeia, Mariana

