Márcio Bernardes



11/08/2020 | 11:08



Não dá para entender a omissão da CBF. Os laudos indicavam contaminação de coronavírus de vários jogadores do Goiás. Na contraprova o hospital admitiu erro com um atleta. De qualquer forma o sinal vermelho foi aceso e a decisão poderia ter sido tomada no domingo pela manhã.