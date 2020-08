Márcio Bernardes



11/08/2020 | 14:06



A CBF demorou para adiar o jogo entre Goiás e São Paulo. A omissão dos dirigentes provocou a confusão. Não se encontrava qualquer dirigente da entidade e do STJD. Goiás não queria jogar, mas por causa do regulamento do Brasileiro, teve de esperar até as 16,10h para o adiamento do jogo ser oficializado.