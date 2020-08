Márcio Bernardes



11/08/2020 | 11:05



O empate do Santos com o Bragantino comprovou que a torcida deve reforçar o estoque de tranquilizantes para o Brasileiro. Mesmo com o pênalti perdido por Carlos Sanchez, o Santos não mostrou nada e reforçou a tese de que o ano de 2020 será muito difícil.