Drive-In no São Bernardo Plaza renova programação

Matheus Moreira

Especial para o Diário



11/08/2020 | 10:55



De modo a promover entretenimento aos moradores da região, o São Bernardo Plaza está com o Cine Drive-in, iniciativa da Vinci Brasil e STR Eventos. As próximas sessões serão: hoje (11): 20h – A Luz Entre Oceanos, 4ª feira (12): 20h - Que Horas Ela Volta?, 5ª feira (13): 20h - A Cinco Passos de você // 6ª feira (14): 20h – Macabro, sábado (15): 18h – Turma da Monica - Laços / 20h30 – Extraordinário // Domingo (16): 18h – Escolhi a Professora / 20h30 – Truman.

Serão exibidos diferentes filmes em suas sessões, com uma curadoria bem planejada, em que serão selecionados títulos de diversos gêneros, tanto para o público infantil, quanto para os casais apaixonados e para os aficionados em suspense e terror. Uma ótima oportunidade de rever clássicos, blockbusters e filmes premiados na telona.

Instalado no estacionamento do shopping, ao ar livre, em área isolada por grades e portais de entrada e saída de veículos, cercada de segurança do próprio ambiente, o projeto comporta 120 veículos por sessão.

E para tornar a experiência ainda mais incrível, um dos diferenciais do Cine Drive-in, no São Bernardo Plaza, é a parceria com o Outback, que preparou um cardápio especial com alguns ícones do restaurante que poderão ser pedidos através dos aplicativos: NadaPay e Ame. O primeiro trará o cardápio e será utilizado para fazer o pedido. Já o segundo, será usado para realizar o pagamento.

“É muito importante para nós podermos realizar esse tipo de evento, que incentiva a área cultural e fornece entretenimento para o nosso público, com toda a segurança”, afirma Mariana Lobo, gerente de marketing do São Bernardo Plaza.

Neste formato de atividade, o áudio é transmitido por uma estação de rádio FM para ser ouvido dentro do próprio veículo. O cardápio oferece pipoca, refrigerante, água e produtos de bomboniere para compra online. O público assiste à exibição de filmes de dentro de seu veículo, estacionado no local demarcado, respeitando o isolamento social, e com todos os protocolos de proteção e saúde indicados pelas autoridades governamentais, incluindo higienização e limpeza dos ambientes.

Entre as orientações e cuidados obrigatórios estão: distância mínima de 2 metros entre os carros, máximo de quatro pessoas por carro, compra de ingresso online, exigência de uso de máscaras dentro dos veículos, vagas organizadas por ordem de chegada e carros maiores serão posicionados atrás.

A conferência de ingressos a cada sessão será feita por leitores óticos, sem contato manual entre o público e funcionários. Alimentos e bebidas serão entregues nos carros nos primeiros 30 minutos após a chegada no evento e espectadores deverão permanecer dentro dos veículos durante toda a sessão. A abertura das portas dos carros só poderá ser feita para ida ao banheiro, sendo que esses serão higienizados a cada uso. O distanciamento das pessoas na fila do banheiro será de 1,50 m uma das outras.

O evento começou em 24 de julho e vai até 20 de setembro (de terça-feira a domingo). Os ingressos devem ser comprados antecipadamente e on-line no site ingresso.com e custam R$ 80 por carro. Para mais informações acesse: www.cineshoppingdrivein.com.