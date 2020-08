11/08/2020 | 10:27



Um incêndio atingiu um casarão histórico na Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro, no fim da madrugada desta terça-feira, 11. A edificação de dois andares integra o circuito turístico conhecido como "Pequena África". Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 5h40 para combater as chamas no sobrado de número 9, no Largo de São Francisco da Prainha, próximo à rua Sacadura Cabral.

O incêndio foi controlado e, por volta de 9 horas da manhã, os bombeiros faziam trabalho de rescaldo.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.