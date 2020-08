Obituário - 11 de agosto de 2020

Ademir Medici



11/08/2020 | 10:04



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 7 de agosto

José Alves Gomes, 66. Natural de Caiabu (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 8 de agosto

Maria Aparecida de Azevedo Marques, 60. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Silvestre, em Santo André. Dia 8, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, domingo, dia 9 de agosto

Nelson Costa Pinto, 92. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Rosa Gaioti, 90. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Dirce Rodrigues Gardil, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Clarice Scatena, 88. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Barravieri Zuliani, 84. Natural de Marília (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Paiva, 81. Natural de Ipu (Ceará). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei Menucelli, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Diocleciano Ribeiro, 77. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida de Carvalho, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Olinto Luiz Paixão, 77. Natural de Cardoso (São Paulo). Residia no Jardim Horizonte Azul, em Itapecerica da Serra (São Paulo). Dia 9, em Santo André. Parque das Cerejeiras.

Helena Maria Bereta Segger, 76. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Antonio José da Silva, 75. Natural de Livramento do Brumado (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Sacerdote do Candomblé. Memorial Jardim Santo André.

Nelson Sgobi, 65. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zilda Maria Rodrigues, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luis Gonzaga Martins Mazzoni, 60. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 9. Memorial Phoenix.

Paulo Roberto da Silva, 60. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 9, no hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sebastião da Silva, 59. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agnaldo Francisco dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Germino Carvalho de Souza, 51. Natural de Água Preta (Minas Gerais). Residia no Jardim dos Ciprestes, em Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Piccoli, 24. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 4 de agosto

Raimundo Manoel Soares, 90. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 6 de agosto

Manoel Alves de Oliveira, 88. Natural de Ribeirópolis (Sergipe). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 6. Memorial Planalto.



São Bernardo, sexta-feira, dia 7 de agosto

Juracy Rocha Paixão, 88. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Josefina Soares dos Santos, 85. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7, em Ribeirão Pires. Cemitério dos Casa.

José Gomes do Nascimento, 79. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Neuza Maria da Silva de Jesus, 79. Natural de Água Branca (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

José Claudio Nogueira da Rosa, 74. Natural de Consolação (Minas Gerais). Residia no Parque Veneza, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Adenilza Ribeiro Oliveira, 74. Natural de Pirituba (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Valdir Gomes, 72. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Walter Pinto de Souza, 72. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

José Carlos Manoe, 67. Natural de Dourado (São Paulo). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Bazilio Filho, 66. Natural de Diadema. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Deusdete Lessa de Oliveira, 62. Natural de Indiaroba (Sergipe). Residia em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Parque dos Girassóis.

Domingos Teixeira da Silva, 61. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 8 de agosto

Tatsuo Fugikami, 73. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia em Suzano (São Paulo). Dia 8, em São Bernardo. Colinas do Ipê.

Claudionor Ferreira de Araújo, 65. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério Parque dos Girassóis.



São Bernardo, domingo, dia 9 de agosto

Clementino Joaquim da Silva Ribeiro, 83. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Carlos Pestana, 71. Natural de Portugal. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Comerciante. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Osvaldo Carlos Melendes, 71. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Policial militar. Dia 9, em Santo André. Memorial Planalto.

Emerson Rocha Santos, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Caixa. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Christiano Tadeu Fidelis, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Motorista. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 8 de agosto

Elvira da Silva Sales, 89. Natural de Rio Pardo de Minas. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Avernide Maria de Morais, 86. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Nair Maria de Jesus Brianesi, 83. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Luiza Soares dos Santos Costa, 81. Natural de Chã Grande (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Jandira de Jesus Sapanos, 78. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais,

Sebastião Alves de Holanda, 75. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Maria Madalena Fernandes Martins, 74. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Edmilson Gonçalves dos Santos, 35. Natural de Cascavel (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 9 de agosto

Maria de Lurdes Silva Brito, 90. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Ernande Marques de Carvalho, 83. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Lurdes Cardoso Fortunato, 69. Natural de Córrego Dantas (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Roberto Terloppe, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro São João, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

José Olímpio, 64. Natural de Conceição Aparecida (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Fátima Santiago, 60. Natural de Echaporã (São Paulo). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

José Ernesto dos Santos, 59. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

João de Oliveira Lima, 59. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Funcionário público. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 5 de agosto

Leonice Aparecida Mariano Barbara, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 7 de agosto

Noemi de Morais Cavalcanti, 90. Natural de São Luis (Maranhão). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Francisco Alves da Silva, 81. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Paulo Fidelis de Melo, 69. Natural de São Caetano. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Joaquim Rodrigues Sarmento, 69. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 8 de agosto

Mamede Chaime dos Santos, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.